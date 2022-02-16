枕頭要這樣挑才對！高度、軟硬有秘訣　再也不懂什麼叫「失眠」

記者李薇／綜合報導

枕頭對於睡眠來說相當重要，有人偏好軟一點的款式、有人喜歡有支撐力的單品，選一款適合的枕頭，就不用擔心每晚睡不好，「Her森森」推出「DON健康Q彈可水洗舒眠枕4入」，原價6980元、特價只要799元，相當於一顆200元而已，超划算價格很值得試試看。

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▲DON健康Q彈可水洗舒眠枕4入，原價6980元、特價799元。點我購買。



很多人有晚上難以入睡，或是隔天睡醒肩頸痠痛的問題，這都很枕頭有著密切的關係，想要選一顆好的枕頭，除了親自睡睡看之外，醫生對於「合適的枕頭高度」提出建議，平躺時，頸神經的高度應該是打開的，接近水平程度，而不是彎曲壓迫的，同時，枕頭要能良好支撐頭部和頸部，避免懸空。

DON健康Q彈可水洗舒眠枕採用7D中空纖維，透氣且Q彈舒適，不會引起過敏，經久耐用、回彈力強，不易變形，睡起來柔軟又有支撐力，枕心扎實不會太過鬆軟。

這款舒眠枕從內裡填充物到表布車縫再經機器壓縮完工，全程皆由台灣製造生產，更經由抗菌處理讓人用得更加安心，增加睡眠品質；不只是全程MIT，更重要的是枕頭可以直接水洗不易變形，對於容易過敏的人，可以常常清潔枕頭，避免塵蟎、灰塵等堆積。

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「Her森森」推出「DON健康Q彈可水洗舒眠枕4入」，原價6980元、特價799元，相當於一顆只要200元不到，超划算的價格可以天天好眠，再也不懂失眠的痛苦，換一顆好的枕頭，自然能睡得香甜。