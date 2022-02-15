營養師曝「4大減肥隱形地雷」！地瓜是「假蔬菜」吃多也會胖

▲營養師曝減肥4大隱形地雷，一不注意小心越減越肥。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝unsplash、pexels

很多人減肥時常只顧著要用哪種減肥法，像是要用低醣飲食還是輕斷食，但卻忽略了最基本的飲食型態，而其中就藏著不少「隱形地雷」，無形之中就會造成肥胖。知名營養師蕭瑋霖（杯蓋）就分享許多人減肥時容易忽略的4大隱形地雷和改善法，正在減肥的人快記好，以免不小心越減越肥。

＃假蔬菜真澱粉



像是地瓜、南瓜、馬鈴薯、玉米、芋頭、山藥、蓮藕、荸薺等這些食物是全穀雜糧類，屬於澱粉類，很多人會當成蔬菜吃，要特別小心，吃多了熱量就跟著高。但也不是說不能吃，而是建議要跟澱粉代換，如果有夾到這些食物，記得飯量一定要減少。

蕭瑋霖也提供常見的全穀雜糧類代換標準，飯1/4碗＝麵半碗＝吐司（薄）1片＝饅頭1/4顆＝玉米6cm＝燕麥3匙＝南瓜85g＝芋頭1/5顆（55g）＝馬鈴薯半顆（90g）＝地瓜半顆（55g）＝蘿蔔糕6 X 8 X 1.5cm＝芋頭糕60g＝年糕30g＝發糕1/4個，以上皆為一份全穀雜糧類的份量。

＃容易吃入過量鈉的食物



鈉是造成水腫的主因，所以在體重控制時要特別注意，盡量少吃像是香腸、火腿、臘肉或是泡麵等加工品，蕭瑋霖提醒，鈉含量一天要小於2400毫克（相當於6g鹽）。另外，建議多吃新鮮蔬菜，增加鉀攝取。

＃無情的隱形糖



糖是很好的調味料，像是太鹹可以加糖中和，太酸也可以加糖改善，所以糖在食物中很容易無處不在，比如部分乳酸飲品或是果汁，為了改善酸味，所以加入非常多糖，這就要特別注意。建議查看營養標示，若每100g小於5g再吃。

＃好吃的空熱量



像是甜點、餅乾零食，這類型食物要少吃，因為這些食物通常熱量極高，但是營養素含量少，所以吃多容易造成熱量累積。建議想吃點心時選擇以水果、堅果為主，或是優格、無糖豆漿搭配麥片、茶葉蛋或地瓜，還能補充營養。

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