精緻女孩必買的3款氣墊粉餅　TOP 1加了10倍24K金打造質感肌

記者李薇／台北報導

氣墊粉餅雖然熱潮稍退，但是已經成為很多人上裝不可以缺少的單品，因為只要輕輕拍一拍，就可以直接上妝、補妝，非常方便又實用，當然是很多人底妝的首選，以下也特搜3款厲害的氣墊粉餅，身為天天上妝的人一定要鎖定。

嬌蘭 24K純金絲光氣墊粉餅，售價2600元

身為彩妝愛用者，一定聽說過嬌蘭「24K純金光粉底液」的名號，因為上妝效果可以呈現出貴婦般的奶油肌，卻不顯油光，因此大受歡迎，從它延伸，再度添加10倍的24K金，專為亞洲女性設計的「24K純金絲光氣墊粉餅」誕生，輕拍就有高雅又內斂的肌膚光澤，就像是為肌膚注入滿滿膠原蛋白的效果，光澤卻又不泛油膩，讓人一用就會愛上。

Sisley 璀璨鑽白氣墊精華，售價3700元

植物養膚專家Sisley在春季也推出「璀璨鑽白氣墊精華」，上妝同時養膚的概念，裡面添加了多種植物精華，可以美白肌膚，同時打造出輕透裸光的肌膚妝效，恰到好處的遮瑕度，在遮蓋瑕疵的同時，一點都不會顯出厚重感，創造類似第二層肌膚的質感，改善膚色不均、暗沉的狀況出現，非常適合任何膚況的人使用。

Dior 超完美超完美氣墊粉餅 經典NEW LOOK，售價2600元

以經典的千鳥紋設計出包裝，深藍色的紋路搭配上粉盒，中央印有品牌LOGO字樣，比起一般的氣墊粉餅看起來氣勢又更強了幾分，裡面的粉餅擁有強力的遮瑕度，可以輕拍出霧面感的底妝效果，打造出完美無瑕的肌膚狀態。