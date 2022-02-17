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防潑水機能「後背包」是大學標配！開學季這樣選　800元有找無痛入手

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實習記者施至真／綜合報導

不論你是潮人學生還是上班族，都該趁著開學打折季，好好挑選一個實用、美觀的高CP值後背包，除了幫穿搭造型加分，還能將課本、水壺、筆電通通裝進去。另外就算你是戶外派也沒關係，以下5款大容量防潑水美包，保證讓你無畏天氣變化，就算下雨都不怕。

＃Muji 無印良品　可減輕肩膀負擔撥水加工聚酯纖維後背包

曾經一包難求的無印良品防潑水素色後背包，不只外型簡單、負重輕巧，還附有電腦收納隔層及肩背軟墊設計，就算是去學校上課，或著假日和同學去讀書、逛街，都不會太過累贅，800元有找的價格，更是可以無痛入手，絕對是學生族的首選包款。

▲防潑水機能「後背包」。（圖／翻攝自Muji 無印良品官網）

▲可減輕肩膀負擔撥水加工聚酯纖維後背包，NT$799。（圖／翻攝自Muji 無印良品官網）

＃COVERNAT　Authentic logo後背包

韓國街頭品牌COVERNAT不僅衣服、配件好看，這款最具品牌代表性Authentic logo後背包，更是魅力無限，機能型外觀設計非常具有美式休閒感，還搭配清晰多夾層的分隔設計，完全是型男潮女的上課標配，另外，超大的內容量更適合旅行出遊使用，你還在等什麼呢？

▲防潑水機能「後背包」。（圖／翻攝自Muji 無印良品官網）

▲Authentic logo 後背包，NT$2,776。（圖／翻攝自COVERNAT官方蝦皮）

＃Doughnut　Organic Cotton後背包

文青女生最喜歡的背包品牌非Doughnut莫屬，除了防潑水材質的MACAROON系列，以有機棉打造的Organic Cotton系列更能展現柔和、清純的少女感，雖然外層不防水，卻內含雨遮格層，就算遇到微雨也不怕東西濕掉。

▲防潑水機能「後背包」。（圖／翻攝自Muji 無印良品官網）

▲Organic Cotton後背包，NT$2,680。（圖／翻攝自Doughnut官網）

＃PORTER　HARDY後背包

想為穿搭增添沉穩氣質，卻無從下手的話，可以考慮這款HARDY後背包，平整滑順的輪廓線與硬挺輕尼龍布料，一背馬上變身英倫風型男，前方的壓扣式大開口收納袋，還能將耳機、錢包通通收納整齊，高品質又好看，雖然價格比其他推薦款高出許多，但背個十年也不是問題，非常值得入手。

▲防潑水機能「後背包」。（圖／翻攝自Muji 無印良品官網）

▲HARDY後背包，NT$6,250。（圖／翻攝自PORTER官網）

＃plain-me　經典防水迷你版長型後背包

你還停留在plain-me只出旅遊小包印象就太落伍囉，今天要帶來這款外型極簡，卻處處都是巧思的經典防水迷你版長型後背包，追求大容量的朋友可別被它扁扁的外觀所欺騙，內含13吋筆電夾層與寬敞主隔層的設計，正好符合大學生的日常使用需求，霧面防水材質，即使臨時碰到下雨天沒帶傘的狀況，也不用擔心東西會淋濕。

▲防潑水機能「後背包」。（圖／翻攝自Muji 無印良品官網）

▲經典防水迷你版長型後背包，NT$2,980。（圖／翻攝自plain-me官網）

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關鍵字：

後背包, 背包, 電腦包, 開學季

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