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東森自然美「極光水音波SPA」2／16電視購物首賣　不滿意包退！

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▲▼ 東森自然美「極光水音波SPA」。（圖／資料照）

▲深受賈永婕、吳淡如等藝人名人喜愛的極光水音波頂級保養SPA課程，即將在2/16(三)晚間於東森購物台獨家開賣。（圖／記者周宸亘攝，下同）

記者林璟倩／台北報導

熱鬧的春節連假過後，重返工作崗位更加疲勞且壓力山大？加上冬去春來季節變化大肌膚易敏感乾燥，東森購物47台即將於2/16(三) 晚間9:20全台獨家首賣東森自然美「極光水音波頂級保養SPA課程」，此檔深受劉嘉玲、賈永婕、吳淡如等名人喜愛的頂級SPA療程推出超佛心優惠價，兩堂一起賣的組合原價超過2萬，現在只要4,980元，還開放一堂體驗不滿意包退，陪伴大家年後紓壓變美麗。

▲▼東森自然美課程首賣前宣傳。（圖／記者周宸亘攝）

▲東森自然美副總羅少庭強調，東森購物台獨家開賣的東森自然美極光水音波SPA課程，買兩堂開放一堂體驗，不滿意包退非常值得入手！

東森自然美副總經理羅少庭表示，2022春季推出的全新「極光水音波頂級保養SPA課程」為非侵入式科技SPA，使用超音速水光美容儀器以媲美戰鬥機的每秒220m高速，打通肌膚吸收開關；加上升級版的獨家研發多年藥理研究結合多種胜肽的「極光水音波童妍極亮晶瓷晶粹」，快速且密集地注入肌膚所需養分，達到淨亮細緻加乘作用，再提供充分潤澤呵護，為肌膚淨白淡黑，使肌膚重現光采，自帶極光圈。

▲▼東森自然美課程首賣前宣傳。（圖／記者周宸亘攝）

▲課程包含肌膚檢測及基礎保養按摩相當療癒舒壓。

到東森自然美享受「極光水音波頂級保養SPA課程」將先進行肌膚檢測，讓美容師能徹底掌握肌膚狀況，並以專業數據分析建議，在療程中可享受護膚及基礎肩頸按摩紓壓，打通肌膚任督二脈，最後再透過「極光水音波童妍極亮晶瓷晶粹」注入肌底，改善最令人在意的暗沉肌問題，實現透亮雪白美肌。

▲▼東森自然美課程首賣前宣傳。（圖／記者周宸亘攝）

▲極光水音波頂級保養SPA課程可使肌膚淨白淡黑自帶極光圈。

「極光水音波頂級保養SPA課程」以最少的時間做最有效的保養，因此廣受知名女性喜愛，例如：新生代高爾夫球國際選手李旻、知名網球國手詹詠然、詹皓晴姊妹，旅遊節目主持人李秀媛、國際影后劉嘉玲女士、抗疫女神賈永婕、知名作家吳淡如等都是極光水音波保養的愛用者。

▲▼東森自然美課程首賣前宣傳。（圖／記者周宸亘攝）

▲「東森自然美極光水音波專案」含兩堂極光水音波課程，還贈送一堂背部護理課程及價值5千元的NB-1抗皺緊膚霜。

羅少庭進一步說明：此次「東森自然美極光水音波專案」含兩堂極光水音波課程，其中一堂開放體驗，如開放體驗不滿意可全額退費，且加贈雙重好禮：芳香放鬆紓壓背部護理課程以及榮獲國家級SNQ認證與Monde Selection金獎的NB-1抗皺緊膚霜(20g)乙瓶，原價20,200元，超級美麗價僅4,980元，並在節目上回饋50%東森幣2,490枚，打語音再送東森幣200枚，等於最多回饋東森幣2,690枚，鎖定2月16日(三)晚間21:20，東森購物47台全台首賣開播，或於2/16起可撥打客服專線：0800-016-080（專人）、0800-045-080（語音）訂購。

關鍵字：

東森自然美, 自然美, 東森購物, SPA, 保養

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