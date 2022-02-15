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2022最新3款髮色趨勢公開，「橘金輪廓染」超顯白！

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▲▼2022最新3款髮色趨勢公開。（圖／翻攝自IG）

▲中性染正夯，今年春夏更要大膽玩髮色。（圖／翻攝自IG/itzy.all.in.us，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

流行服裝得以男女共穿，髮色當然當然也是！資生堂專業美髮提出最新3大髮色趨勢，髮色無關性別，鼓勵男女都可以選擇自己所愛，做最適合自己的造型。

▲▼最新髮色趨勢。（圖／品牌提供）

#海藍+銀灰撞色染

近年「撞色挑染」成為許多人的新選擇，偏愛反差與衝突感的男性們，選擇挑染能夠在人群中展現獨特光芒像是新穎的海藍色瀏海輪廓染和銀灰色的耳圈染都是好選擇。1+1的撞色美也成為韓團女星的御用造型，像女團BlackPink的Lisa早在前年就嘗試過俏麗的耳圈染短髮，帥氣女團ITZY的劉真更是在最新單曲中，以討喜的瀏海染亮相，十分亮眼。

#橘金色輪廓染

橘金色輪廓染，不只幫助突顯五官、顯氣質，，2022年想要勇敢一點的你，橘色中性染也是不俗的選擇，無論是韓國性感女神炫雅，或ITZY的禮志都完美示範橘色的唯美造型。討喜的選色象徵愛自己、做自己的精神，搭配空氣感大捲髮，為虎年注入暖陽般的迷人調性。

▲▼2022最新3款髮色趨勢公開。（圖／品牌提供）

#冰雪溫柔粉色

粉色或純白的髮色早已受女性愛戴多年，然而淺色調也能翻玩出中性的詮釋。資生堂專業美髮推薦冰雪黃色也很適合男性，在兼顧帥氣的同時，也展現出由內而外的溫柔。另外，近乎純白的染色，配上乾淨而不俗的俐落短髮，盡顯強烈街頭風格，除此之外，淺粉色的髮型也在近年回歸，就連男神車銀優也曾經以淺粉色短髮亮相。

關鍵字：

流行髮色, 染髮趨勢

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