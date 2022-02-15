20歲丹麥王子憂鬱眼神放電　跨進時尚圈秀珠寶

▲丹麥王子費利克斯為喬治傑生拍攝形象大片，示範Reflect系列珠寶。（圖／喬治傑生提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

歐洲王室成員進軍時尚圈再添一例，丹麥女王瑪格麗特二世（Queen Margrethe II）20歲的孫子、王位第8繼承人費利克斯王子（Prince Felix of Denmark），跟隨長2歲的哥哥尼古拉王子（Prince Nikolai of Denmark）的腳步，跨進模特兒圈，為丹麥精品喬治傑生（Georg Jensen）Reflect系列珠寶拍攝廣告大片，他以黑裝搭配銀鍊入鏡，酷帥模樣又帶著一絲憂鬱的神情，讓人見識小王子長大了。

▲丹麥尼古拉王子2018年跨進時尚圈走秀。（圖／翻攝scoopmodels IG）

費利克斯王子與哥哥尼古拉王子，是丹麥女王瑪格麗特二世小兒子約阿基姆王子與北歐第一位華人血統的王子妃文雅麗（Alexandra Christina Manley）所生，兩人於2005年離婚，但為孩子的幸福仍維持友好關係，支持兩個兒子在時尚圈闖蕩，被譽為「丹麥顏值最高王子」的長子尼古拉率先於2018年登上國際伸展台為DIOR走秀，弟弟費利克斯王子也簽給同一家模特兒經紀公司SCOOP MODELS，展開模特兒生涯。

▲文雅麗於1995年嫁給丹麥約阿基姆王子，兩人於2005年離婚。（圖／CFP）

費利克斯王子首度為喬治傑生拍廣告，也凸顯雙方的緊密情誼，因為品牌自1924 年起成為丹麥王室欽點的御用供應商，重要場合都可見女王或王室成員佩戴喬治傑生珠寶。此次費利克斯王子演繹以925純銀打造、鍊環設計的Reflect系列珠寶，出自美國設計師Jacqueline Rabun之手，靈感汲取自英式龐克美學中所強調的自由精神，突破框架的中性設計不僅吸睛，由年輕的王子詮釋更添話題性。

▲丹麥王子費力克斯佩戴喬治傑生Reflect系列純銀鍊節寬版項鍊，37,800元。



▲喬治傑生Reflect系列純銀單鍊節窄版手鐲（左）16,700元，純銀長耳環12,200元。

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