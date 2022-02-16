fb ig video ETtoday search mobile

暫停花費8種購物支出　1個月後會有驚訝的儲蓄發現

>

▲▼信託,簽約,儲蓄,財富。（圖／Unsplash）

▲想無痛儲蓄從8個小地方著手。（圖／pexels、pixabay、unsplash）

編輯／借借

雖說賺錢是為了增進生活，但在萬物齊漲卻持續低薪的狀況下，若你總覺得儲蓄對你而言是件困難的事，或許可以參考YouTube頻道「The Financial Diet」中Chelsea建議，先暫停8種生活花費，你會發現在不影響大部分生活習慣的情況下，儲蓄其實沒有這麼困難。

▲儲蓄。（圖／pexels）

買咖啡的附加零食
上班或做事的時候，買咖啡是一種生活態度我知道，這或許是一個悠閒的心理狀態，也算是給自己打氣，但在結帳時旁邊的糕點、餅乾或零食，或許可以忍一下別過頭去，不但能省一下荷包，也可以換得更少的減肥時間，當然，自己沖咖啡是更加划算的選項。

▲▼咖啡廳,咖啡店。（圖／免費圖庫pixabay）

清潔用品
洗頭洗澡洗臉在生活習慣中，對許多人都很重要，清潔劑可洗去身上的髒污跟油脂，帶給我們清爽的感覺，但很多人的習慣是，購買許多種氣味、宣稱不同功能的身體清潔產品，其實自己根本用不完，也會佔據浴廁的更多空間，試著用完一管再買吧。

▲洗臉,清潔,洗面乳,洗澡,。（圖／pexels）

化妝品
當然不同的妝容需要更多的色彩產品去創造，但面對現實吧，大多數人使用的就是那幾樣，終於自己的風格，試著別嘗試更多新品，或是拉長想改變自己的頻率。

▲▼化妝，女子，上班族。（圖／取自免費圖庫PIXABAY）

健康食品
女孩們總是勇於嘗試不同的健康食品，但回到原點，不如先注重自己每天吃下去的東西，何況你真的能感受到所有你買的健康食品，吃前吃後的差異？

▲吃藥,藥。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

速食時尚
好好的買一件讓你舒適、穿得更久的衣服，並增加這種購物習慣在你衣櫥內的比率，你會發現這是一項划算的投資，一件穿過兩次就洗壞、過時的衣服，給你的快樂也是只有一下子。

▲▼購物,買東西,百貨公司,逛街（圖／取自免費圖庫Pexels）

居家裝飾
好好的升級居家空間，在疫情期間更多人注重這點，但居家換季頻率真的沒有這麼高，不要把家裡當成雜貨鋪般狂買。

▲居家,家裡,客廳,起居室,打掃,清潔。（圖／unsplash）

餐廳酒精飲
一場歡樂的聚餐沒有酒精飲品，有些人可能會覺得有點遺憾，當然餐廳適時提供美妙的氣氛，點杯高利潤的紅酒沒什麼大不了的，但每次狂點也不會讓氣氛更High，有時可在用完餐之後回家開紅酒繼續聊也可以。

▲派對,聚會,聚餐,宴席,宴會,喝酒。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

小黃跟Uber
只用小黃跟Uber代步的人，應該會相當驚訝使用在大眾交通工具的成本「居然高出10幾倍」都有可能，與其在健身房健走，不如走走真正的道路吧。 

《ETTODAY提醒您理性飲酒，喝酒不開車，開車不喝酒》

關鍵字：

儲蓄, 省錢, 存錢

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

2022新年限定超喜氣美妝盤點

2022新年限定超喜氣美妝盤點

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

adidas for PRADA第三彈超盛大

adidas for PRADA第三彈超盛大

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

劉詩詩平口裙露直角肩　側顏逆天

劉詩詩平口裙露直角肩　側顏逆天

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

ET Fashion

推薦閱讀

「三分鐘熱度」星座Top 3 ！第一名堅持放棄，新鮮感很快就消失

「三分鐘熱度」星座Top 3 ！第一名堅持放棄，新鮮感很快就消失

曾馨瑩10萬LV運動服上身　曬女兒視角被狂讚

曾馨瑩10萬LV運動服上身　曬女兒視角被狂讚

水喝不夠會傷腦　5種生活習慣讓你越來越笨

水喝不夠會傷腦　5種生活習慣讓你越來越笨

「苗栗美食」TOP 10出爐啦！超夯景點天空之城、阿蘭姐水晶餃都上榜 「賺錢都給老婆花」優質星座男Top 3 ！　冠軍最寵妻外人都羨慕 舒淇撞衫小19歲虞書欣沒輸！「高馬尾＋凍齡臉蛋」網膜拜：女神 迷惘時必看！10條「人生金句」讓你瞬間清醒，字字入心 營養師點名「7款地雷早餐」讓你越吃越餓，根本瘦不下來 楊丞琳「一刀切＋漸層瀏海」新髮型超帥美！網歪樓：短髮款水母頭 營養師曝草莓「營養CP值高」的6大秘密！助減肥還能美白

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面