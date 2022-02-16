暫停花費8種購物支出　1個月後會有驚訝的儲蓄發現

▲想無痛儲蓄從8個小地方著手。（圖／pexels、pixabay、unsplash）

編輯／借借

雖說賺錢是為了增進生活，但在萬物齊漲卻持續低薪的狀況下，若你總覺得儲蓄對你而言是件困難的事，或許可以參考YouTube頻道「The Financial Diet」中Chelsea建議，先暫停8種生活花費，你會發現在不影響大部分生活習慣的情況下，儲蓄其實沒有這麼困難。

買咖啡的附加零食

上班或做事的時候，買咖啡是一種生活態度我知道，這或許是一個悠閒的心理狀態，也算是給自己打氣，但在結帳時旁邊的糕點、餅乾或零食，或許可以忍一下別過頭去，不但能省一下荷包，也可以換得更少的減肥時間，當然，自己沖咖啡是更加划算的選項。

清潔用品

洗頭洗澡洗臉在生活習慣中，對許多人都很重要，清潔劑可洗去身上的髒污跟油脂，帶給我們清爽的感覺，但很多人的習慣是，購買許多種氣味、宣稱不同功能的身體清潔產品，其實自己根本用不完，也會佔據浴廁的更多空間，試著用完一管再買吧。

化妝品

當然不同的妝容需要更多的色彩產品去創造，但面對現實吧，大多數人使用的就是那幾樣，終於自己的風格，試著別嘗試更多新品，或是拉長想改變自己的頻率。

健康食品

女孩們總是勇於嘗試不同的健康食品，但回到原點，不如先注重自己每天吃下去的東西，何況你真的能感受到所有你買的健康食品，吃前吃後的差異？

速食時尚

好好的買一件讓你舒適、穿得更久的衣服，並增加這種購物習慣在你衣櫥內的比率，你會發現這是一項划算的投資，一件穿過兩次就洗壞、過時的衣服，給你的快樂也是只有一下子。

居家裝飾

好好的升級居家空間，在疫情期間更多人注重這點，但居家換季頻率真的沒有這麼高，不要把家裡當成雜貨鋪般狂買。

餐廳酒精飲

一場歡樂的聚餐沒有酒精飲品，有些人可能會覺得有點遺憾，當然餐廳適時提供美妙的氣氛，點杯高利潤的紅酒沒什麼大不了的，但每次狂點也不會讓氣氛更High，有時可在用完餐之後回家開紅酒繼續聊也可以。

小黃跟Uber

只用小黃跟Uber代步的人，應該會相當驚訝使用在大眾交通工具的成本「居然高出10幾倍」都有可能，與其在健身房健走，不如走走真正的道路吧。

《ETTODAY提醒您理性飲酒，喝酒不開車，開車不喝酒》