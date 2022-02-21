包．開箱／TOD’S「T字包」不過時的秘密！　大容量翻蓋人見人愛

▲義大利品牌Tod's T Timeless系列包款。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／專題報導

義大利品牌Tod's以製鞋起家，一雙豆豆鞋火紅40多個年頭不退燒，讓品牌贏得經典耐看的封號，而近年來大勢崛起的「T Timeless系列包款」更是另一經典，以T字為主軸進化出許多款式，由《ET FASHION》包開箱搶先揭曉背後的故事，這顆百搭包不能錯過！

TOD’S T Timeless的由來

在2020春夏系列首次登場的「Timeless」，一推出就成為品牌當家款式，在當時就能看出品牌對理念的堅持，T其實代表了傳統（Tradition）、才華（Talent）以及雋永（Timeless）三大面向，創意總監Walter Chiapponi以此出發試圖打造精彩不過時的單品。

T Timeless的特色

許多時尚品牌都會將首字母打造成滿版印花，藉此創造搶眼視覺效果，但TOD’S幾乎不在Logo上做文章，T Timeless主打以T字設計的單品，無論是手提包、肩背包、圓筒包，透過中央的T字增加辨識度。除了手袋之外，另也一路延伸到鞋履甚至配件單品上，就連男款也有T Timeless的不敗足跡。

T Timeless持續進化

▲全新鍊帶款式T Timeless翻蓋包 。（圖／記者鮑璿安攝）

本季T Timeless翻蓋包出現全新鍊帶款式，透過可隨心調整的鍊帶賦予肩背、手提多重功能，另也提供多彩色系皮革與動物紋拼接款式豐富穿搭。不變的是靈魂主軸T字依舊點綴於中間，翻蓋後也有暗袋收納置物，大容量性質成為實用雋永的包款。

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