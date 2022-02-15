營養師曝草莓「營養CP值高」的6大秘密！助減肥還能美白

▲營養師讚草莓營養CP值高，對減肥、健康和肌膚都很有幫助。
記者張毓容／台北報導 圖／翻攝unsplash、pexels
每年11月～4月是草莓盛產的季節，酸酸甜甜的好滋味是許多人的愛，知名營養師蕭瑋霖（杯蓋）就指出，草莓除了擁有香甜味道，其實還是營養價值CP值很高的水果，不僅含有豐富營養素，熱量也低，對於減肥、健康和肌膚都很有益處，他也分享關於草莓的6大秘密，快來看看你知道幾個？
蕭瑋霖指出，草莓熱量低又富含各種營養素，每100g熱量大約為39 Kcal，含有維生素C、鉀、花青素、膳食纖維等，且屬於含量較低的水果，每100g含糖量僅為6.1g。如果平常比較少吃水果，不妨可以選擇草莓來吃，增加一些維生素及鉀的攝取，對身體來說非常好。
＃富含維生素C
維生素C能幫助抗氧化及維持皮膚健康，也是合成膠原蛋白的重要營養素。
＃富含礦物質鉀
礦物質鉀可以協助鈉排出，預防水腫及高血壓。
＃富含花青素
幫助抗氧化，而花青素也是草莓紅色的原因。
＃16顆為一份
草莓16小顆（約160g）為一份，相當於半根大香蕉。雖然可以吃比較多，但還是要注意份量。
＃富含葉酸
葉酸與組織及細胞生長有關。
＃含有過敏原
含有「Bet v I」過敏原蛋白，可能造成花粉過敏。
最後蕭瑋霖也提醒，雖然草莓營養價值高，熱量也低，但草莓含有過敏原，有些人吃會過敏，要特別注意。