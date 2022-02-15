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營養師曝草莓「營養CP值高」的6大秘密！助減肥還能美白

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▲▼營養師曝草莓「營養CP值高」6秘密 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

▲營養師讚草莓營養CP值高，對減肥、健康和肌膚都很有幫助。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unsplash、pexels

每年11月～4月是草莓盛產的季節，酸酸甜甜的好滋味是許多人的愛，知名營養師蕭瑋霖（杯蓋）就指出，草莓除了擁有香甜味道，其實還是營養價值CP值很高的水果，不僅含有豐富營養素，熱量也低，對於減肥、健康和肌膚都很有益處，他也分享關於草莓的6大秘密，快來看看你知道幾個？

▲▼營養師曝草莓「營養CP值高」6秘密 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

蕭瑋霖指出，草莓熱量低又富含各種營養素，每100g熱量大約為39 Kcal，含有維生素C、鉀、花青素、膳食纖維等，且屬於含量較低的水果，每100g含糖量僅為6.1g。如果平常比較少吃水果，不妨可以選擇草莓來吃，增加一些維生素及鉀的攝取，對身體來說非常好。

＃富含維生素C

維生素C能幫助抗氧化及維持皮膚健康，也是合成膠原蛋白的重要營養素。

＃富含礦物質鉀

礦物質鉀可以協助鈉排出，預防水腫及高血壓。

＃富含花青素

幫助抗氧化，而花青素也是草莓紅色的原因。

▲▼營養師曝草莓「營養CP值高」6秘密 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃16顆為一份

草莓16小顆（約160g）為一份，相當於半根大香蕉。雖然可以吃比較多，但還是要注意份量。

＃富含葉酸

葉酸與組織及細胞生長有關。

＃含有過敏原

含有「Bet v I」過敏原蛋白，可能造成花粉過敏。

最後蕭瑋霖也提醒，雖然草莓營養價值高，熱量也低，但草莓含有過敏原，有些人吃會過敏，要特別注意。

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關鍵字：

草莓, 營養, 營養價值, 減肥, 美白, 抗氧, 營養師

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