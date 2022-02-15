麥當勞出大絕！開賣「迷你巧克力吉拿棒」　爆漿內餡超誘人

記者王則絲／綜合報導

別人的麥當勞總是不讓人失望，這次日本麥當勞繼燉牛肉派、黑胡椒辣椒雞塊⋯⋯後，於近日推出一款「迷你巧克力吉拿棒」，一口一個的迷你外型除了可愛之外，會爆漿的巧克力內餡更是超誘人、讓人食指大動，不由得令網友們紛紛敲碗台灣麥當勞也能推出。

▲日本麥當勞推出期間限定「迷你巧克力吉拿棒」。（圖／翻攝自推特）



日本麥當勞於2月16日起正式推出「迷你巧克力吉拿棒」，並為此拍攝了相當可愛的新廣告。這款全新「迷你巧克力吉拿棒」是日本麥當勞花費將近兩年研發，外層的吉拿棒吃起來比較厚實、像是蛋糕，其麵團中加入了焦糖粉製作，因此本身口味就十分香甜，有些酥酥脆脆的口感。

而內餡則是會爆漿的巧克力醬！濃郁的滋味巧克力控絕對瘋狂，仔細一看這次的「迷你巧克力吉拿棒」連包裝都做得很可愛，粉紅色的盒裝讓人少女心噴發，一盒當中有四個小吉拿棒，官網說明：「可以分享它，也可以一個人享用。」網友們便齊喊：「我要自己一個人吃！」迷人香氣也跟著飄到了台灣，民眾紛紛敲碗，希望台灣有天也能吃到！

▲「迷你巧克力吉拿棒」一口一個的大小，以及可愛的包裝設計。（圖／翻攝自推特）



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