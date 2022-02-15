網揭「最佳喝水時間表」，一天「8杯水」讓你健康瘦下來

▲每天要喝足水分也要喝對時間。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

我們都知道喝水對身體好，但是要怎麼喝才正確？網路瘋傳已久的「8杯水減重法」，教你喝對時間能輕鬆減脂，就連皮膚都變好了！

很多人都等口渴才喝水，這是錯誤觀念，營養師指出成年人一天需要喝足2000-3000cc水分，才能滿足人體需要，同時幫助新陳代謝，按照對的時間補足水分，對身體好處多多。

#第一杯水 早上7點

起床喝一杯溫乾水，幫助促進腸胃蠕動，加速排便，更能當作開啟一天的儀式。

#第二杯水 早上9點

工作時別忘了喝杯水，補充水分能幫助提神醒腦，提升工作效率。

#第三杯水 中午11點半

工作了一上午，記得在午餐前喝杯水，補足水分同時增加飽足感，避免午餐吃太多，讓減重計畫破功。

#第四杯水 下午1點半

午餐吃到八分飽就好，如果吃太飽會造成腸胃負擔，建議在飯後20分鐘可以喝杯水，有促進消化的功能。

#第五杯水 下午3點半

下午茶時間與其喝飲料，倒不如喝杯水，幫助適時補水，更有紓解疲勞的功用。

#第六杯水 下午5點半

即將下班了，喘口氣倒杯溫乾水，幫助緩解一天的勞累，記得小口小口喝較好。

#第七杯水 晚上7點

晚上是身體代謝的高峰期，用一杯水代替提神飲料，能加速體內排毒，讓體內的毒素通通排出去。

#第八杯水 晚上9點

最後一杯水的理想時間約落在睡前2小時，這時補充水分能避免血液過於濃稠，建議不要太晚喝水，避免造成第二天水腫。

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