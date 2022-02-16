「錶王」921萬罕見追針萬年曆錶登台　新配色誘藏家

▲PP玫瑰金材質搭配灰面新色的編號5204R-011萬年曆追針計時錶，於寶島鐘錶台北名店亮相，9,211,000元。（圖／PP提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）位於台北東區的寶島鐘錶名店，全面升級並擴大店面，規劃為展售鑑賞區和 VIP 鑑賞室兩大區域，以盡顯PP美學的全新裝潢迎賓，為慶祝品牌形象店重新開幕，罕有的複雜功能錶登台亮相，祭出結合萬年曆與追針計時複雜功能的編號 5204R-011腕錶，為玫瑰金材質搭配灰色面盤的新風貌，身價逾921萬元。

▲寶島鐘錶百達翡麗形象店設有舒適的貴賓室。

PP編號5204R-011腕錶是收藏家心中的夢幻款式，新配色款式搭載的2012年問世的CHR 29-535 PS Q機芯，具7項專利，巧妙呈現萬年曆與追針計時等複雜功能；寶島鐘錶PP形象店同時展出設計簡潔的編號5236P-001萬年曆錶，研發新結構，首度將星期、大日曆與月份視窗採同一水平並列顯示，對應位置則為小秒針與月相，兩側小圓窗分別是4時位置閏年指示、8時位置日夜顯示，和諧、優雅的配置各功能都一目了然。

▲PP編號5236P-001萬年曆腕錶，將星期、大日曆與月份視窗並列顯示，3,967,000元。

江詩丹頓（Vacheron Constantin）同為頂級製錶名家，於萬年曆錶款亦有亮眼設計，以Patrimony超薄萬年曆限量100只的鉑金珍藏系列錶款為例，搭載厚度僅4.05毫米的超薄自動上鍊機芯，面盤以3個圓盤顯示萬年曆，再搭配繁星滿布的月相顯示，各項功能清晰易辨，且纖薄好上手。

▲江詩丹頓Patrimony超薄萬年曆限量鉑金珍藏系列腕錶，3,600,000元。（圖／江詩丹頓提供）



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