fb ig video ETtoday search mobile

「錶王」921萬罕見追針萬年曆錶登台　新配色誘藏家

>

▲▼ PP 。（圖／公關照）

▲PP玫瑰金材質搭配灰面新色的編號5204R-011萬年曆追針計時錶，於寶島鐘錶台北名店亮相，9,211,000元。（圖／PP提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）位於台北東區的寶島鐘錶名店，全面升級並擴大店面，規劃為展售鑑賞區和 VIP 鑑賞室兩大區域，以盡顯PP美學的全新裝潢迎賓，為慶祝品牌形象店重新開幕，罕有的複雜功能錶登台亮相，祭出結合萬年曆與追針計時複雜功能的編號 5204R-011腕錶，為玫瑰金材質搭配灰色面盤的新風貌，身價逾921萬元。

▲▼ PP 。（圖／公關照）

▲寶島鐘錶百達翡麗形象店設有舒適的貴賓室。

PP編號5204R-011腕錶是收藏家心中的夢幻款式，新配色款式搭載的2012年問世的CHR 29-535 PS Q機芯，具7項專利，巧妙呈現萬年曆與追針計時等複雜功能；寶島鐘錶PP形象店同時展出設計簡潔的編號5236P-001萬年曆錶，研發新結構，首度將星期、大日曆與月份視窗採同一水平並列顯示，對應位置則為小秒針與月相，兩側小圓窗分別是4時位置閏年指示、8時位置日夜顯示，和諧、優雅的配置各功能都一目了然。

▲▼ PP 。（圖／公關照）

▲PP編號5236P-001萬年曆腕錶，將星期、大日曆與月份視窗並列顯示，3,967,000元。

江詩丹頓（Vacheron Constantin）同為頂級製錶名家，於萬年曆錶款亦有亮眼設計，以Patrimony超薄萬年曆限量100只的鉑金珍藏系列錶款為例，搭載厚度僅4.05毫米的超薄自動上鍊機芯，面盤以3個圓盤顯示萬年曆，再搭配繁星滿布的月相顯示，各項功能清晰易辨，且纖薄好上手。

▲▼ PP 。（圖／公關照）

▲江詩丹頓Patrimony超薄萬年曆限量鉑金珍藏系列腕錶，3,600,000元。（圖／江詩丹頓提供）
 

►余文樂的「錶王」過完年貴12萬　香奈兒也漲聲響起

►精雕生肖當時標　古羅盤概念錶身價上千萬元

關鍵字：

錶王, PP, Patek Philippe, 百達翡麗, Vacheron Constantin, 江詩丹頓

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

2022新年限定超喜氣美妝盤點

2022新年限定超喜氣美妝盤點

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

adidas for PRADA第三彈超盛大

adidas for PRADA第三彈超盛大

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

ET Fashion

推薦閱讀

20歲丹麥王子憂鬱眼神放電　跨進時尚圈秀珠寶

20歲丹麥王子憂鬱眼神放電　跨進時尚圈秀珠寶

寶格麗經典戒閃耀鑽石波紋　個性款更華麗

寶格麗經典戒閃耀鑽石波紋　個性款更華麗

《魷魚遊戲》帥警擺酷臉秀智能錶　發宏願「助偏鄉童圓星夢」

《魷魚遊戲》帥警擺酷臉秀智能錶　發宏願「助偏鄉童圓星夢」

精雕生肖當時標　古羅盤概念錶身價上千萬元 曾馨瑩10萬LV運動服上身　曬女兒視角被狂讚 凱特王子妃帶貨款+1　6700元毛衣秒殺 首位華裔球員登超級盃！　養眼八塊肌襯代言商品帥翻 藍蝴蝶珠寶翩飛　梵克雅寶活潑設計百搭 蔡依林踏青耍心機　拎8萬寶格麗紅包蓋過大媽味 肖戰、宋威龍搶當精品帶貨王　型男混搭珠寶最夯

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面