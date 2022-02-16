擦貴婦乳霜也沒用！皮膚科醫師揭5個「變醜壞習慣」快改掉

▲皮膚科醫師提醒，有些日常壞習慣會讓人不知不覺變醜。（圖／翻攝IG@ichi__da）

記者張毓容／綜合報導 圖／翻攝unsplash、pexels

有些女生每天認真保養，甚至花大錢買貴婦級保養品，但肌膚狀態卻不盡人意，小心元兇可能就出在你的日常習慣！知名皮膚科醫師廖苑利就分享了5個「會讓人變醜」的壞習慣，不先改掉，再怎麼保養也枉然。

＃不喝水



廖醫師指出，不喜歡喝水，絕對是讓人變醜的重要原因之一。不喝水、飲水過少容易使腸道、身體缺水，糞便變硬，進而出現皮膚乾燥粗糙，久而久之還會產生色斑、膚色暗黃、口臭等問題。

＃喜歡吃高糖食物



喜歡吃高糖飲食，像是奶茶、飲料、蛋糕甜點等食物，攝取過多糖分會與皮膚組織中的膠原蛋白結合，減弱膠原蛋白對皮膚的修復功能和再生功能，會使肌膚變得粗糙、鬆弛，產生皺紋、毛孔堵塞、痘痘等問題。

＃偷懶不防曬



有些人會以為，陰雨天或冬季陽光不強，可以不用防曬，但廖醫師提醒，不論春夏秋冬、陰天晴天，都要做好防曬，可使用撐陽傘、戴墨鏡、帽子等硬防曬，眼睛、頭髮等部位的防曬也很重。

另外，廖醫師也建議在出門前30分鐘先塗抹防曬乳，給防曬成膜時間，且防曬乳的用量要至少一個硬幣大小。

＃只用一側咀嚼食物



經常用同一側咀嚼食物，會使一側咀嚼肌變得更過於發達，而使該側腮部變得更加明顯，就會出現大小臉，看起來兩臉不對稱，影響美觀，尤其拍照時看起來更明顯。

＃時常熬夜



經常熬夜缺乏睡眠，會使身體內分泌紊亂，引起荷爾蒙異常，大多會出現頭暈頭痛、耳鳴目眩，甚至會導致身體外表改變，出現黑眼圈、痘痘、皮膚老化、發胖等情況。

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