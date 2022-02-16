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潘瑋柏274萬GP限量錶被看光　透明錶配圓臉祝「圓」宵節快樂

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▲▼ 潘瑋柏戴GP 。（圖／翻攝willpan23 IG）

▲潘瑋柏祝粉絲元宵節快樂曬新照，露出GP Laureato桂冠系列Absolute Light限量錶。（圖／翻攝willpan23 IG）

記者陳雅韻／台北報導

昨日元宵節潘瑋柏曬出臉圓圓的新照，祝福粉絲「『圓』宵節快樂」，連名媛好友楊欣都哈哈笑回應「好應景」，不過焦點可不只有胖瘦話題，他又露一手新鮮貨，獨特的透明錶殼設計，讓網友認出是出自瑞士名錶GP（Girard-Perregaux，芝柏表）的設計，要價2,745,000元。

▲▼ 潘瑋柏戴GP 。（圖／翻攝willpan23 IG）

▲GP Laureato桂冠系列Absolute Light限量錶，2,745,000元。

潘瑋柏收藏上億元的名錶，每回曝光新錶幾乎都是限量錶或超定價的夯錶，這回亮相的GP錶也不例外，為全球限量88只的Laureato桂冠系列Absolute Light限量錶，以藍寶石水晶打造透明錶殼，搭配鏤空自動上鍊機芯，流露前衛風格格。

▲▼ 潘瑋柏戴GP 。（圖／翻攝willpan23 IG）

▲潘瑋柏曾在限時動態曬出GP Laureato桂冠系列Aston Martin特別版計時腕錶，559,000元。（圖／翻攝willpan23 IG）

GP與英國名車Aston Martin合作推出限量188只的特別版Laureato桂冠系列計時碼錶，也被潘瑋柏納為收藏，特色是面盤為Aston Martin代表色的「英國賽車綠」，配上靈感源自汽車夾層座椅、像鑽石的交叉圖紋，透明錶背飾以Aston Martin字樣，名車與名錶結合的帥氣設計，成功收服他的心。

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關鍵字：

潘瑋柏, GP, Girard-Perregaux, 芝柏表

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