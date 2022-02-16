fb ig video ETtoday search mobile

劉詩詩平口裙露仙氣直角肩！　化身「人間香奈兒」側顏逆天

>

▲劉詩詩 。（圖／翻攝自劉詩詩工作室微博）

▲大陸女星劉詩詩最新美照公開。（圖／翻攝自劉詩詩工作室微博）

記者鮑璿安／ 台北報導

大陸女星劉詩詩2015年與吳奇隆結婚後家庭幸福美滿，近年來演藝重心轉往家中，昨（15日）元宵節終於透過工作室發文更新動態，劉詩詩一連曬出多張美照，身穿香奈兒（CHANEL）白色平口洋裝，動人模樣仍是引起粉絲熱議：「仙女沒錯了」。

▲劉詩詩 。（圖／翻攝自劉詩詩工作室微博）

▲劉詩詩 。（圖／翻攝自劉詩詩工作室微博）

▲劉詩詩祝賀粉絲元宵節快樂，身穿香奈兒2022早春系列服裝。（圖／翻攝自劉詩詩工作室微博）

劉詩詩以《仙劍奇俠傳三》、《步步驚心》等戲劇走紅，奠定一線女星地位，同時時尚資源也相當豐富，她身兼香奈兒品牌形象大使，時常穿著品牌服飾出鏡。此次趁著元宵節發文祝賀粉絲節日快樂，劉詩詩穿著香奈兒2022早春系列服裝，白色的平口洋裝巧妙展現她的身材優勢，將招牌「直角肩」呈現，伴隨簡潔的服裝輪廓而下，袖口處的立體花瓣宛如真實綻放，傳遞春季的活潑氛圍。

▲劉詩詩 。（圖／翻攝自劉詩詩工作室微博）

▲劉詩詩展現迷人肩頸曲線    。（圖／翻攝自劉詩詩工作室微博）

該套服裝在劉詩詩演繹下恰到好處，她選擇佩戴雙C Logo珍珠項鏈，襯托迷人的肩頸曲線，即便是側身出鏡，狀態也相當驚艷。事實上劉詩詩在婚後作品產量就降低，遲遲沒有新作推出，但久違營業仍是讓網友大飽眼福：「劉詩詩太美了」、「直角肩絕了」、「連半身照都這麼美」。

關鍵字：

劉詩詩, 吳奇隆, 香奈兒, CHANEL

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

2022新年限定超喜氣美妝盤點

2022新年限定超喜氣美妝盤點

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

adidas for PRADA第三彈超盛大

adidas for PRADA第三彈超盛大

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

ET Fashion

推薦閱讀

「三分鐘熱度」星座Top 3 ！第一名堅持放棄，新鮮感很快就消失

「三分鐘熱度」星座Top 3 ！第一名堅持放棄，新鮮感很快就消失

曾馨瑩10萬LV運動服上身　曬女兒視角被狂讚

曾馨瑩10萬LV運動服上身　曬女兒視角被狂讚

水喝不夠會傷腦　5種生活習慣讓你越來越笨

水喝不夠會傷腦　5種生活習慣讓你越來越笨

「賺錢都給老婆花」優質星座男Top 3 ！　冠軍最寵妻外人都羨慕 「苗栗美食」TOP 10出爐啦！超夯景點天空之城、阿蘭姐水晶餃都上榜 迷惘時必看！10條「人生金句」讓你瞬間清醒，字字入心 營養師點名「7款地雷早餐」讓你越吃越餓，根本瘦不下來 營養師曝草莓「營養CP值高」的6大秘密！助減肥還能美白 舒淇撞衫小19歲虞書欣沒輸！「高馬尾＋凍齡臉蛋」網膜拜：女神 網揭「最佳喝水時間表」，一天「8杯水」讓你健康瘦下來

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面