劉詩詩平口裙露仙氣直角肩！　化身「人間香奈兒」側顏逆天

▲大陸女星劉詩詩最新美照公開。（圖／翻攝自劉詩詩工作室微博）

記者鮑璿安／ 台北報導

大陸女星劉詩詩2015年與吳奇隆結婚後家庭幸福美滿，近年來演藝重心轉往家中，昨（15日）元宵節終於透過工作室發文更新動態，劉詩詩一連曬出多張美照，身穿香奈兒（CHANEL）白色平口洋裝，動人模樣仍是引起粉絲熱議：「仙女沒錯了」。

▲劉詩詩祝賀粉絲元宵節快樂，身穿香奈兒2022早春系列服裝。（圖／翻攝自劉詩詩工作室微博）

劉詩詩以《仙劍奇俠傳三》、《步步驚心》等戲劇走紅，奠定一線女星地位，同時時尚資源也相當豐富，她身兼香奈兒品牌形象大使，時常穿著品牌服飾出鏡。此次趁著元宵節發文祝賀粉絲節日快樂，劉詩詩穿著香奈兒2022早春系列服裝，白色的平口洋裝巧妙展現她的身材優勢，將招牌「直角肩」呈現，伴隨簡潔的服裝輪廓而下，袖口處的立體花瓣宛如真實綻放，傳遞春季的活潑氛圍。

▲劉詩詩展現迷人肩頸曲線 。（圖／翻攝自劉詩詩工作室微博）

該套服裝在劉詩詩演繹下恰到好處，她選擇佩戴雙C Logo珍珠項鏈，襯托迷人的肩頸曲線，即便是側身出鏡，狀態也相當驚艷。事實上劉詩詩在婚後作品產量就降低，遲遲沒有新作推出，但久違營業仍是讓網友大飽眼福：「劉詩詩太美了」、「直角肩絕了」、「連半身照都這麼美」。