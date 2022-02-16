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台南三井Outlet 2／16試營運　獨家餐飲、品牌3大亮點先看

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▲台南三井。（圖／記者林明瑋攝）

▲台南三井Outlet在年前宣布開幕日期，不停趕工趕上試營運。（圖／記者林明瑋攝、三井提供）

記者蔡惠如／綜合報導

三井不動產集團在台灣的第三間MITSUI OUTLET PARK台南，今（2／16）正式對外試營運啦！前陣子不停地規劃趕工，終於在今中午就能開放民眾入場，這間話題滿滿且受外界注目的Outlet，不但擁有國際精品，也有台南初展店的品牌與餐飲，3個大亮點讓你逛街時能看好看滿！

▲▼台南三井Outlet。（圖／三井不動產提供）

國際與日系品牌台南初展店
台南三井Outlet不僅外觀吸睛，也帶來多個「台南初展店」的品牌來增進在地經濟啦，包括南部首間、全台第二間的Abercrombie & Fitch，還有abercrombie kids、HOLLISTER、GILLY HICKS、REPLAY，台南OUTLET首店有GAP、Tommy Hilfiger、agnes b.等。全歐洲規模最大的運動健身事業集團「BH健身器材」更是台灣首店。

而三井拿手的日系品牌也不缺席，包括BEAMS、UNITED ARROWS、URBAN RESERCH，以及.st ドットエスティ都是南台灣Outlet首店。

▲台南三井,三井台南。（圖／業者提供）

▲▼台南三井Outlet。（圖／三井不動產提供）

21間南台獨家餐飲進駐
不僅品牌，連餐飲都很有看頭的三井，在台南Outlet陣容當然也很猛，有21間南台首度進駐，包括銀座羅豚食堂、林聰明沙鍋魚頭新型態店、十二月、合點壽司、Nara Thai Cuisine、但馬屋、鶴橋風月大阪燒、伊勢路勝勢日式豬排、YAYOI彌生軒、Suage北海道湯咖哩、串家物語、京都勝牛、橫濱牛排、三河中川屋、京都柚子豚骨拉麵研究中心、雞三和、想想咖哩、碳呷郎、張記海南雞飯、韓國食堂菜豚屋、銀座宮下牛壽喜屋。

▲▼台南三井Outlet。（圖／三井不動產提供）

結合台南意象的古都建築
台南三井Outlet其外觀，採用台南古都的設計概念Gateway Park Tainan，建築物內還有20米挑高的室內中央廣場，看起來超氣派，夏季也能抵擋南台灣的艷陽，店舖數共190間，在開幕後將是台南最大規模的Outlet商場，也將成為旅客由台南新景點，在地人也有更多地方可以逛逛走走。

▲台南三井,三井台南。（圖／業者提供）

台南三井Outlet在2／16正式對外開放試營運，據悉約90%店家都已經開門準備迎客，而正式開幕日則在2／25，屆時所有店家都會到位，將成為台南當地最大的Outlet商場，賣場周邊約提供汽車6,589格，機車1,732格的停車空間，而在開幕日當天地方政府也將舉行交通管制，建議在出門前先查詢路線。

▲台南三井,三井台南。（圖／業者提供）

關鍵字：

台南三井, 三井outlet, , 歸仁, 試營運, 開幕

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