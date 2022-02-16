小S秀美腿撞衫「全球最性感女星」　竟罕見謙虛：我狀態不好

▲小S徐熙娣與助理主持人派翠克一同出席東森《小姐不熙娣》記者會。（圖／記者李毓康攝）



記者王則絲／台北報導

藝人小S（徐熙娣）日前於新節目《小姐不熙娣》記者會上，穿著一身五彩俏麗的短褲套裝亮相，大秀美腿，不過同一套造型被發現，「全球最性感女星」贊達亞（Zendaya）也曾經穿過，一向自信滿分的小S，這回撞衫遇上強敵竟是罕見謙虛了：「我自己是覺得我那天狀態不夠好。」

▲贊達亞曾穿著同款造型出席電影活動。（圖／達志影像）



被票選為「全球最性感女星」的贊達亞，正值最美的25歲青春年華，超模般的身材與高顏值，讓她不管穿什麼都好看，作為「紅毯女王」當之無愧。

小S日前在記者會活動上選穿來自MOSCHINO 2022早春系列的繽紛色塊拼接短褲套裝，大秀一雙好比例美腿，讓網友都驚艷：「腿好驚人」、「小S穿得超好看。」時尚觀察家Mr.布雷蕭便發現，同款造型贊達亞曾在去年七月的電影映會活動上穿過，完美襯托出她的可愛俏皮，筆直逆天的美腿更是沒話講。雖然這回小S意外與強敵撞衫，但卻一點也沒輸，網友紛紛回應道：「小S穿這套完全沒被壓下去。」

▲小S撞衫強敵一點沒輸。（圖／翻攝自IG）



小S本人還難得現身留言區，謙虛的表示：「謝謝你的稱讚，我自己是覺得我那天狀態不夠好，我這年紀以後應該不要穿太活潑的衣服！謝謝你忽略我的腫臉！」搞笑自嘲引來更多讚聲。

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