米倉涼子最愛8萬聯名珍珠項鍊　披92萬FENDI男裝外套當時尚女王

▲米倉涼子透露MIKIMOTO COMME des GARÇONS聯名系列珍珠串鍊是最愛的項鍊之一。（圖／翻攝ryoko_yonekura_0801 IG）

記者陳雅韻／台北報導

46歲的「日劇女王」米倉涼子常在IG分享的私服照，每一回造型總是時髦亮麗，近日她透露戴上最愛的項鍊，是MIKIMOTO與日本知名時尚設計師川久保玲COMME des GARÇONS聯名的珍珠串鍊，頂著俏麗短髮的她同時搭配一只密鑲滿美鑽的圓形戒指，此外，她還穿價值92萬元的FENDI男裝系列小羊皮鑲嵌貂毛雙面穿夾克 ，是名符其實的時尚女王。

▲MIKIMOTO COMME des GARÇONS聯名系列珍珠串鍊，86,000元。（圖／MIKIMOTO提供）

米倉涼子鍾愛的MIKIMOTO COMME des GARÇONS聯名系列珍珠串鍊，由純銀鍊結搭配日本Akoya珍珠，結合率性與優雅兩種截然不同的風格，毫無違和感，佩戴方式也很自由，讓珍珠或銀鍊在前皆可，或如米倉涼子讓兩者各半在胸前亮相，顯露兩大品牌的精緻吊牌。

▲米倉涼子穿背面有FF Logo的FENDI白色毛外套。（圖／翻攝ryoko_yonekura_0801 IG）

身為FENDI日本首位品牌大使，米倉涼子平日也常穿FEND新裝做足宣傳，繼日前曬出要價高達92萬元又輕又暖的黑白條紋貂皮外套，近日又換上同樣要價92萬元的FENDI男裝系列小羊皮鑲嵌貂毛雙面穿夾克 ，若換穿另一面立刻變身為帥氣皮衣，因此深得她的芳心，輕鬆穿出貴婦氣勢。

►曾馨瑩10萬LV運動服上身 曬女兒視角被狂讚

►曾馨瑩辣度不及Lisa 撞CELINE短版衫藏纖腰

