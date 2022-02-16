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Paul Smith驚喜聯名PORTER彩色尼龍開賣！　還有美國輕量塗鴉包巨可愛

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記者鮑璿安／台北報導

還記得去年（2021年）6月巴黎男裝周上，Paul Smith驚喜曝光了與日本品牌PORTER的合作，為招牌尼龍包款換上彩色條紋新裝，幾乎在伸展台上全是爆款，如今兩大品牌的聯名之作宣告開賣，台灣時尚迷立刻就能入手。另外還有不同的尼龍包款選擇， LeSportsac攜手塗鴉藝術大師Keith Haring的聯名非常可愛。

▲尼龍包綜合 。（圖／品牌提供）

▲尼龍包綜合 。（圖／品牌提供）

▲Paul Smith驚喜與日本品牌PORTER合作 。（圖／品牌提供）

Paul Smith曾經是英國第一家銷售PORTER包款配件的店鋪，因此結下不解之緣，在去年的2022春夏系列男裝周伸展台驚喜曝光了聯名系列，宣告雙方合作。系列結合Paul Smith經典的彩色條紋，採用PORTER經典單品包括頭盔包、斜背包和迷你小包為創作原型，各種容量都能隨心滿足。

▲尼龍包綜合 。（圖／品牌提供）

▲尼龍包綜合 。（圖／品牌提供）

▲Paul Smith X PORTER 彩條斜背包 ； 彩條迷你斜背包 。（圖／品牌提供）

並使用蒙太奇式的拼接手法展現線條感，使其出現碰撞視覺效果；另也結合戶外靈感，選擇午夜黑、純淨白交織，玩轉色彩到極致，而聯名包款的右下角，也特別呈現出雙方品牌的聯乘標誌，非常具有收藏價值，台灣選在2月16日起於全球同步發售。

▲尼龍包綜合 。（圖／品牌提供）

▲尼龍包綜合 。（圖／品牌提供）

▲ LeSportsac攜手塗鴉藝術大師Keith Haring推出全新聯名系列。（圖／品牌提供）

同時，美國輕量配件包包品牌 LeSportsac攜手塗鴉藝術大師Keith Haring推出全新聯名系列，以圖像「跳舞的人 Dancing Man」、「吠叫的狗 Barking Dog」、「愛心Heart」貫穿全系列設計，將大包款的滿版印花玩轉得很徹底。另也提供小尺寸塗鴉愛心化妝包，彰顯可愛的美式風格。

關鍵字：

Paul Smith, PORTER, LeSportsac

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