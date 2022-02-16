Tiffany不只珠寶也賣籃球！　精品價1.6萬元

▲限量版的Tiffany & Co. x Daniel Arsham x Wilson籃球與Tiffany藍盒，約16,000元。（圖／Tiffany & Co.提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

美國珠寶品牌Tiffany & Co.成為精品龍頭LVMH集團一員後，跨界聯名合作不斷，最新力作是與藝術家Daniel Arsham再度攜手，為品牌和克里夫蘭騎士隊在StockX Factory一同開設的期間限定店，推出限量版Tiffany Blue籃球，定價約16,000元，僅於由Arsham所設計的獨家產品Cavs Stockroom及Tiffany俄亥俄州專門店販售。

▲限量版籃球上飾有Daniel Arsham與Tiffany的合作標誌及Wilson品牌標誌。

Tiffany去年與Daniel Arsham聯手，將夢幻的小藍盒改造成被腐蝕的青銅藍盒，裡面藏有Tiffany Knot X Arsham Studio限量聯名手環；此次則跨入運動界，設計Tiffany Blue限量籃球，飾有Daniel Arsham與Tiffany的合作標誌及Wilson品牌標誌，同時點綴Arsham Studio標誌性的「A」字母與代表著騎士隊「C」的浮雕圖案。

▲LV x NBA籃球呈現壓花Monogram圖案，71,000元。（圖／翻攝LV官網）

LV（Louis Vuitton，路易威登）歷來也推出不少運動精品，包括淺水滑浪板、滑板、足球與籃球等，當中籃球是品牌與NBA聯合設計，採用皮具系列相同皮革製作，並壓花Monogram圖案，點綴Louis Vuitton與NBA標誌，價格也是精品級，定價71,000元。

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