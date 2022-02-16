別讓泛紅敏感來搗亂！春季「護角質」超重要，3步驟做起來

▲春季做好「護角質」很重要。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

春日天氣變化莫測，加上紫外線漸強、空汙、長時間配戴口罩，肌膚正面臨多種嚴峻挑戰。為了養護穩健、不易敏感的好膚況，日常保養應著手養護健康角質、強化肌膚屏障。

位在肌膚最外層的角質層，具備好比防護罩、鎖水閘門功能，幫助抵禦外在環境刺激，預防水分蒸發與維持潤澤，令膚況健康穩定。因此在保養上，應該要「護」角質，而不是去角質！日常建議掌握以下3大護理要點，一步步強健角質，為肌膚築起防護屏障。

▲FANCL 保濕修護嫩膚凝膜，30g，1,300元。

#調理角質自然更新



角質有其固定的代謝週期，不過隨著年齡增長、外在環境刺激影響，代謝機制將失常。可藉由溫和的角質調理方式，透過軟化、促進肌膚自主代謝機制，幫助角質自然更新，維持良好的汰舊換新循環。

▲LANEIGE 水酷修護保濕霜（清爽）， 50ml，1,450元。

#補濕鎖水潤護角質

角質層由多個角質細胞堆疊而成，角質細胞間必須有足夠的潤度，才能築起防護罩，就如一道由磚頭與水泥堆砌而成的磚牆，讓肌膚水分不易流失、同時發揮屏障力。因此，日常保養應為肌膚徹底補水補油，達到潤護角質目的。

▲M.A.C 顯白水光玫瑰乳，30ml，1,700元。

#完善紫外線防護