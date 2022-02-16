fb ig video ETtoday search mobile

別讓泛紅敏感來搗亂！春季「護角質」超重要，3步驟做起來

>

▲▼春季護角質。（圖／品牌提供）

▲春季做好「護角質」很重要。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

春日天氣變化莫測，加上紫外線漸強、空汙、長時間配戴口罩，肌膚正面臨多種嚴峻挑戰。為了養護穩健、不易敏感的好膚況，日常保養應著手養護健康角質、強化肌膚屏障。

位在肌膚最外層的角質層，具備好比防護罩、鎖水閘門功能，幫助抵禦外在環境刺激，預防水分蒸發與維持潤澤，令膚況健康穩定。因此在保養上，應該要「護」角質，而不是去角質！日常建議掌握以下3大護理要點，一步步強健角質，為肌膚築起防護屏障。

▲▼春季護角質。（圖／品牌提供）

▲FANCL 保濕修護嫩膚凝膜，30g，1,300元。

#調理角質自然更新

角質有其固定的代謝週期，不過隨著年齡增長、外在環境刺激影響，代謝機制將失常。可藉由溫和的角質調理方式，透過軟化、促進肌膚自主代謝機制，幫助角質自然更新，維持良好的汰舊換新循環。

▲▼春季護角質。（圖／品牌提供）

▲LANEIGE 水酷修護保濕霜（清爽）， 50ml，1,450元。

#補濕鎖水潤護角質

角質層由多個角質細胞堆疊而成，角質細胞間必須有足夠的潤度，才能築起防護罩，就如一道由磚頭與水泥堆砌而成的磚牆，讓肌膚水分不易流失、同時發揮屏障力。因此，日常保養應為肌膚徹底補水補油，達到潤護角質目的。

▲▼春季護角質。（圖／品牌提供）

▲M.A.C 顯白水光玫瑰乳，30ml，1,700元。

#完善紫外線防護

令角質代謝異常的原因，還包括紫外線傷害。日間外出，應做好完善的防曬防護，如撐陽傘、穿戴抗UV衣物與塗抹足量防曬乳，減少肌膚受陽光刺激機會。

關鍵字：

護角質, 保養, 防禦, 敏感, 春季保養

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

2022新年限定超喜氣美妝盤點

2022新年限定超喜氣美妝盤點

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

adidas for PRADA第三彈超盛大

adidas for PRADA第三彈超盛大

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

劉詩詩平口裙露直角肩　側顏逆天

劉詩詩平口裙露直角肩　側顏逆天

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

ET Fashion

推薦閱讀

「三分鐘熱度」星座Top 3 ！第一名堅持放棄，新鮮感很快就消失

「三分鐘熱度」星座Top 3 ！第一名堅持放棄，新鮮感很快就消失

曾馨瑩10萬LV運動服上身　曬女兒視角被狂讚

曾馨瑩10萬LV運動服上身　曬女兒視角被狂讚

水喝不夠會傷腦　5種生活習慣讓你越來越笨

水喝不夠會傷腦　5種生活習慣讓你越來越笨

「賺錢都給老婆花」優質星座男Top 3 ！　冠軍最寵妻外人都羨慕 「苗栗美食」TOP 10出爐啦！超夯景點天空之城、阿蘭姐水晶餃都上榜 迷惘時必看！10條「人生金句」讓你瞬間清醒，字字入心 舒淇撞衫小19歲虞書欣沒輸！「高馬尾＋凍齡臉蛋」網膜拜：女神 營養師點名「7款地雷早餐」讓你越吃越餓，根本瘦不下來 營養師曝草莓「營養CP值高」的6大秘密！助減肥還能美白 楊丞琳「一刀切＋漸層瀏海」新髮型超帥美！網歪樓：短髮款水母頭

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面