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果乾糖多、不健康？營養師教挑選3秘訣：葡萄乾助減肥又抗老

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▲▼ 果乾糖多不健康？營養師教挑選3秘訣 。（圖／翻攝unsplash、pixabay）

▲營養師分享挑選「健康果乾」3大秘訣，選對不胖、營養價值也高。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unsplash、pixabay

很多人對於果乾都有「加了很多糖」、「不健康」的印象，因而對於果乾近而遠之，但知名營養師高敏敏就指出，像是新鮮的葡萄曬乾後，還會產生更多營養物質，像是類黃酮、酚酸、槲皮素等優秀抗氧化物，能增加身體保護力。只是市售葡萄乾常會添加許多精緻糖甚至調味，確實會失去原本健康的意義，她就特別分享優質葡萄乾的3個挑選秘訣和6大營養，照著做就能吃到健康果乾。

▲▼ 果乾糖多不健康？營養師教挑選3秘訣 。（圖／翻攝unsplash、pixabay）

市面上的葡萄乾種類有許多種，高敏敏建議可以選擇天然的加州葡萄乾，其中含有許多豐富的營養素，還有以下6大營養優點。

1.自然甜味

甜味來自70%果肉天然果糖。

2.膳食纖維

整粒葡萄的膳食纖維，能幫助消化到蠕動順暢。

3.齊敦果酸

含有「齊敦果酸」，能鞏固牙齒健康。

4.花青素

花青素有強力抗氧化功效，有助於養顏美容。

5.白藜蘆醇

白藜蘆醇能降低身體發炎。

6.減少熱量

可取代精緻點心，幫助減少每日總熱量攝取。

▲▼ 果乾糖多不健康？營養師教挑選3秘訣 。（圖／翻攝unsplash、pixabay）

想挑選優質的葡萄乾，高敏敏也建議從以下3點來判斷，能幫助選到高品質、無添加、安心安全的葡萄乾。

1.看成份

盡量選擇成分單純、無添加精緻糖為主

2.看顏色

以天然葡萄的成色為主，避免選擇過於黯淡或異常鮮豔的品項。

3.試味道

選擇無調味，100%天然的加州葡萄乾。

▲▼ 果乾糖多不健康？營養師教挑選3秘訣 。（圖／翻攝unsplash、pixabay）

除了平時用來當作餐間點心，高敏敏也很推薦有運動習慣的人，可以在流汗後吃一點葡萄乾，當作簡易補給。因為葡萄乾主要成分是天然葡萄糖，在身體吸收後會變成能源，快速緩減運動後的疲憊感。高敏敏更表示，只要選擇正確，葡萄乾的營養不輸給葡萄本人。

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關鍵字：

果乾, 葡萄乾, 挑選, 秘訣, 原則, 營養, 優點, 營養師, 高敏敏

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