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饗食天堂吃到撐才750元！爐烤牛排、德國豬腳　200種美饌任你挑

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記者李薇／綜合報導

盤點台北吃到飽的美食，饗食天堂一直都是很多人的口袋名單，因為多達200道美食可以挑選，從海鮮到牛排、蛋糕、甜點，品項應有盡有，不但可以滿足老饕的味蕾，更是犒賞自己的最好選擇，「Her森森」推出「饗食天堂平日下午茶券」，原價768元、特價750元，找個理由去吃一頓吧。

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▲饗食天堂,吃到飽,美食,餐廳,Her森森。（圖／Her）

▲饗食天堂平日下午茶，原價768元、特價750元。點我購買

饗食天堂最厲害的就是平日下午茶也有多到200種選擇可以挑選，從生鮮的部分，像是海鮮握壽司、加州卷、各式現做手捲、生魚片區、現煎天使紅蝦等等，就有滿滿的至少50道可以慢慢吃，喜歡吃日本料理絕對不能錯過。

除了新鮮的魚貨之外，霸王櫻桃鴨、豬肋排、紅酒燴牛肉、德國豬腳、爐烤現切牛排、和風照燒雞腿等等，各種肉類也是應有盡有，光是看到菜單就讓人忍不住食指大動，而且像是一般只會出現在晚餐的爐烤牛排跟德國豬腳，竟然在下午茶時段就吃得到，真的超佛心。

甜點也是一絕，飲料區就有各式現榨果汁跟汽水可以挑選，甜點也有多樣化的選擇，像是檸檬巧克力塔、莓果布朗尼、紅寶石巧克力、香橙生乳捲、70%生巧克力、香草焦糖烤布蕾等等，連冰淇淋也是有多達近10種的選擇，也是非常多樣化。

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▲饗食天堂,吃到飽,美食,餐廳,Her森森。（圖／Her）

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「Her森森」推出「饗食天堂平日下午茶」餐券，原價768元、特價750元，比起市面上都便宜，而且還有這麼多高品質的餐點可以挑選，簡直就是CP值最高的吃到飽首選，一定要揪親朋好友一同去享用。

關鍵字：

饗食天堂, 吃到飽, 美食, 餐廳, Her森森

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