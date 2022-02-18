大同品牌日最低下殺799元！電鍋、熱水壺、食物調理機都有

記者李薇／綜合報導

大同電器可以說是出了名的耐用，尤其是電鍋，只要一個，幾乎10幾年都不會壞，但長時間使用下來可能還是有些機能已經老化，「Her森森」推出「TATUNG大同家電超級品牌特惠日」，包含電鍋、快煮壺、食物調理機等等，最低下殺799元就可以入手。

▼▼▼點我搶超低價▼▼▼



▲TATUNG大同家電超級品牌特惠日，最低下殺799元。點我購買。



大同 316不鏽鋼電鍋（晶鑽灰），售價5750元、特價4880元

鐵灰的外殼看起來非常吸睛有個性，鍋蓋、內鍋、蒸盤、外鍋均為SUS 316L不鏽鋼，不管燉煮什麼料理都可以輕鬆上手又健康，只要一鍵就可以溫菜、煮飯，想煮粥、滷肉、燉菜都沒問題，非常適合不會做菜的新手，一鍋就可以搞定，免顧火爐超簡單。

大同 1.7公升電茶壺快煮壺-白色 TEK-1707W，售價1690元、特價799元

內膽、上蓋內部採用304食品級不鏽鋼材質，煮水好安心，全鋼無縫內膽、不藏垢、易清洗，貼心慢開蓋設計，輕按就能開蓋，加上雙層防燙外殼、保溫設計，搭載英國Strix溫控器，使用更安全，360度全向分離底座，底部貼心收納線盤，不煮水時，也是彷彿絕美的家飾。

▼▼▼點我搶超低價▼▼▼



▲TATUNG大同家電超級品牌特惠日，最低下殺799元。點我購買。



TATUNG大同多功能食物調理機 TJC-F200A7，售價3650元、特價2830元

全機身採用不鏽鋼材質，研磨、攪打、打泥、剝蒜都可以一機搞定，是廚房多用途的好幫手，切碎刀片及不鏽鋼立體刀頭，搭配安全扣設計、底座橡膠防滑，用起來更加安全，DC純銅馬達，只要離杯就停止運轉，還有馬達過熱保護，省電耐用也安心。。