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紐約時裝周／COACH童話風洋裝少女心炸裂　復古C字扣新手袋曝光

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記者王則絲／外電報導

COACH 2022秋季大秀於美國時間14日下午登場，本季創意總監Stuart Vevers以「SOMEWHERE IN AMERICA」為主題，透過美國傳統城鎮的造景，喚醒民眾對家鄉的情懷。新系列中可以看到全新風貌的經典Shearling外套，以及童趣風格的插畫元素，眾多浪漫的連身裙造型，則是彷彿將人拉近了可愛的童話故事。

▲COACH 2022秋季。（圖／品牌提供）

▲勾起觀眾對舊城鎮情懷的秀場造景。（圖／品牌提供，以下同）

Stuart Vevers表示：「我設計的系列通常會以一種感覺為起點，針對秋季，這種感覺就是愛。此系列探討浪漫與堅毅之間的張力，重新探究Coach的傳統。」Vevers延續他對美國傳統的願景，於系列中注入下一世代的精神與態度。

▲COACH 2022秋季。（圖／品牌提供）

▲COACH 2022秋季。（圖／品牌提供）

▲COACH 2022秋季。（圖／品牌提供）

▲全新模樣的經典Shearling外套。

以第一位首席設計師Bonnie Cashin的作品為靈感出發，COACH於2022秋季推出以Shearling重新打造的經典外套，透過巨大的輪廓、長版、寬袖、大翻領、撞色格紋⋯⋯等浮誇元素交織呈現；本季皮革外套單品也是一大主軸，靈感來自70年代的皮革服飾；另外，COACH與塗鴉藝術家Mint&Serf的合作服裝也於本季首度亮相，塗鴉元素穿梭於單品之中，相當有視覺張力。

▲COACH 2022秋季。（圖／品牌提供）

▲COACH 2022秋季。（圖／品牌提供）

▲COACH 2022秋季。（圖／品牌提供）

▲多樣的皮革單品以及塗鴉藝術家聯名系列。

COACH 2022秋季女裝部分出現了數套鉤織連衣裙，充滿蕾絲、花朵、鏤空、蝴蝶結等浪漫細節的短裙，加上腳下的瑪麗珍鞋，讓人不禁聯想到童話故事裡的少女，瀰漫一股鄉村女孩感，與本季其他Look顯得風格迥異，同時又充滿少女心；童趣氛圍的泰迪熊熊圖案T恤，亦是不可忽略的焦點之一。

▲COACH 2022秋季。（圖／品牌提供）

▲COACH 2022秋季。（圖／品牌提供）

▲浪漫可愛的洋裝們令人少女心炸裂。

▲COACH 2022秋季。（圖／品牌提供）

▲童趣圖案T恤。

而包款則是新增了數款C字扣手袋，有長方形的掀蓋腋下包、小巧的方形口金包⋯⋯都帶有一絲復古的韻味。

▲COACH 2022秋季。（圖／品牌提供）

▲COACH 2022秋季。（圖／品牌提供）

▲本季新增手袋。

關鍵字：

紐約時裝周, COACH, 秋季, 洋裝, 手袋, Shearling

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