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下班快速充電！做個SPA舒緩壓力再回家　5款必嘗試的療程養出美人肌

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記者李薇／台北報導

上班壓力大、晚上又要顧小孩，想找個地方好好舒壓放鬆，SPA是女性們最好的選擇，找一天讓自己放個假，去輕鬆一下吧！以下就盤點5間非常厲害的SPA按摩療程，有些是針對身體、有些是臉部的按摩，可以對於不同的部位進行護理，養出細緻美人肌！

翩翩芳廂 纖羽－3D－V型拉提肩頸紓壓療程

▲SPA,翩翩芳廂,Revive spa,東森自然美,Sisley,歐舒丹,。（圖／品牌提供）

演員王淨與姊姊一起開的全新SPA，裡面提供多種身體療程，其中王淨跟姊姊都很愛的就是「V型拉提肩頸紓壓療程」，透過美容師的按壓手技，幫助肩頸放鬆拉提，想要擁有天鵝頸就靠它，搭配4種天然療癒系精油，按摩的過程中真的可以釋放所有壓力。

Revive spa 暖薑。甦活

▲SPA,翩翩芳廂,Revive spa,東森自然美,Sisley,歐舒丹,。（圖／品牌提供）

子宮就像是女人的第二張臉，只要顧好，身體自然就會健康有活力，這款特別針對經期前後設計的舒壓按摩，特別適合容易不適的女性，透過專業深度手技，搭配溫灸儀及Elemis山茶花植萃精油提升暖宮護理，減緩身體的不舒服，並且舒緩壓力。

東森自然美 樂活平衡課程

▲SPA,翩翩芳廂,Revive spa,東森自然美,Sisley,歐舒丹,。（圖／品牌提供）

現代女性上班久坐、長時間盯電腦，久而久之身體就會僵硬不適，這款課程特別針對這樣的困擾，提供解決的方案，使用精油搭配牛角、玉石按摩護理，讓身體肌肉達到深層的放鬆，同時搭配腿部深層按壓，舒緩下肢的痠痛，讓腿部更加輕盈。

Sisley 御緻激活臉部護理

運用品牌最奢華的抗皺活膚御緻激活安瓶精華，高達16滴的濃縮精華，搭配上護膚師的手技按摩，可以讓臉部重現光澤緊緻，尤其是老化的肌膚，更可以達到深層的滋養潤澤，不只是自己要美美的，也可以帶媽媽去做，讓肌膚重現年輕活力。

歐舒丹 星光修護美肌護理

▲SPA,翩翩芳廂,Revive spa,東森自然美,Sisley,歐舒丹,。（圖／品牌提供）

想在忙碌的下班時光，快速做一個SPA充充電，回家再迎接接下來的戰鬥，歐舒丹的星光修護美肌護理就是不錯的選擇，短短75分鐘的護理，運用星光瓶「光萃肌活露」搭配玉石按摩，可以幫助臉部，快速補充活力，重返光澤狀態。

關鍵字：

SPA, 翩翩芳廂, Revive spa, 東森自然美, Sisley, 歐舒丹

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