fb ig video ETtoday search mobile

氣溫驟降要注意！預防中風的「6個飲食好習慣」，現在快筆記

>

▲▼避免中風的6個飲食習慣。（圖／Unsplash）

▲每日攝取一份堅果，避免血管硬化。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

近來氣溫驟降、溫差大，心血管疾病來得總是猝不及防，營養師高敏敏表示，不要以為年輕人就不會中風、心血管疾病也不是老年人專利，在血管硬化前，可以藉由好的飲食習慣逆轉勝，盤點預防中風的6個健康飲食習慣，務必記下來！

#選擇好油

過多的飽和脂肪會增加血中脂肪的機率，進而造成血管硬化、中風與心血管等疾病等症狀，建議平時烹調時就選用橄欖油、苦茶油等植物油，並每日攝取一份堅果、多攝取深海魚。

▲▼避免中風的6個飲食習慣。（圖／Unsplash）

#低鹽低鈉

2005-2008年台灣國民營養健康狀況變遷調查結果顯示，國人鹽份攝取量居然是建議量1.5-2倍，其實過多的鹽份和調味料都會增加血壓，平日飲食建議以天然食材為主，可以蔥薑蒜等辛辣食材代替調味料，不只低鈉美味，還能提升免疫力。

#攝取足量蔬果

蔬果的膳食纖維、鉀、植化素 幫助抗發炎、降低膽固醇及血壓，建議每天都要吃1.5碗蔬菜和2碗水果。

▲▼避免中風的6個飲食習慣。（圖／Unsplash）

#全穀為主食

全穀類的中的膳食纖維、維生素及礦物質含量比精緻穀類還要高，可以幫助降低血壓及血脂，建議每日三餐中，至少有一餐要吃到全穀類，像是地瓜、芋頭、南瓜、紅豆、綠豆、馬鈴薯等都是好選擇。

#適量飲酒

建議男性每天約不超過2個酒精當量（一個酒精當量=15g酒精=105大卡），女性則每天約不超過1個酒精當量，假設每天攝取超過30g以上的酒精，高血脂及高血壓的風險也會跟著增加。

▲▼避免中風的6個飲食習慣。（圖／Unsplash）

#維持體重及腰圍

理想體重的BMI（身體質量指數）應介於18.5~24，太高或太低都不好，男性適當腰圍應小於90公分；女性則應控制在80公分以下，如果體重過重、腹部肥胖，罹患三高風險也會提高。

►營養師點名「7款地雷早餐」讓你越吃越餓，根本瘦不下來

關鍵字：

中風, 預防, 飲食習慣

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

2022新年限定超喜氣美妝盤點

2022新年限定超喜氣美妝盤點

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

adidas for PRADA第三彈超盛大

adidas for PRADA第三彈超盛大

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

劉詩詩平口裙露直角肩　側顏逆天

劉詩詩平口裙露直角肩　側顏逆天

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

ET Fashion

推薦閱讀

「三分鐘熱度」星座Top 3 ！第一名堅持放棄，新鮮感很快就消失

「三分鐘熱度」星座Top 3 ！第一名堅持放棄，新鮮感很快就消失

曾馨瑩10萬LV運動服上身　曬女兒視角被狂讚

曾馨瑩10萬LV運動服上身　曬女兒視角被狂讚

水喝不夠會傷腦　5種生活習慣讓你越來越笨

水喝不夠會傷腦　5種生活習慣讓你越來越笨

「苗栗美食」TOP 10出爐啦！超夯景點天空之城、阿蘭姐水晶餃都上榜 「賺錢都給老婆花」優質星座男Top 3 ！　冠軍最寵妻外人都羨慕 舒淇撞衫小19歲虞書欣沒輸！「高馬尾＋凍齡臉蛋」網膜拜：女神 楊丞琳「一刀切＋漸層瀏海」新髮型超帥美！網歪樓：短髮款水母頭 台南三井Outlet 2／16試營運　獨家餐飲、品牌3大亮點先看 枕頭要這樣挑才對！高度、軟硬有秘訣　再也不懂什麼叫「失眠」 劉詩詩平口裙露仙氣直角肩！　化身「人間香奈兒」側顏逆天

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面