氣溫驟降要注意！預防中風的「6個飲食好習慣」，現在快筆記

▲每日攝取一份堅果，避免血管硬化。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

近來氣溫驟降、溫差大，心血管疾病來得總是猝不及防，營養師高敏敏表示，不要以為年輕人就不會中風、心血管疾病也不是老年人專利，在血管硬化前，可以藉由好的飲食習慣逆轉勝，盤點預防中風的6個健康飲食習慣，務必記下來！

#選擇好油

過多的飽和脂肪會增加血中脂肪的機率，進而造成血管硬化、中風與心血管等疾病等症狀，建議平時烹調時就選用橄欖油、苦茶油等植物油，並每日攝取一份堅果、多攝取深海魚。

#低鹽低鈉

2005-2008年台灣國民營養健康狀況變遷調查結果顯示，國人鹽份攝取量居然是建議量1.5-2倍，其實過多的鹽份和調味料都會增加血壓，平日飲食建議以天然食材為主，可以蔥薑蒜等辛辣食材代替調味料，不只低鈉美味，還能提升免疫力。

#攝取足量蔬果

蔬果的膳食纖維、鉀、植化素 幫助抗發炎、降低膽固醇及血壓，建議每天都要吃1.5碗蔬菜和2碗水果。

#全穀為主食

全穀類的中的膳食纖維、維生素及礦物質含量比精緻穀類還要高，可以幫助降低血壓及血脂，建議每日三餐中，至少有一餐要吃到全穀類，像是地瓜、芋頭、南瓜、紅豆、綠豆、馬鈴薯等都是好選擇。

#適量飲酒

建議男性每天約不超過2個酒精當量（一個酒精當量=15g酒精=105大卡），女性則每天約不超過1個酒精當量，假設每天攝取超過30g以上的酒精，高血脂及高血壓的風險也會跟著增加。

#維持體重及腰圍

理想體重的BMI（身體質量指數）應介於18.5~24，太高或太低都不好，男性適當腰圍應小於90公分；女性則應控制在80公分以下，如果體重過重、腹部肥胖，罹患三高風險也會提高。

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