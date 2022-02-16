網直呼太準！「挑飲料」心理測驗，秒測你真實感情狀態

▲「挑飲料」心理測驗，精準測出你的愛情狀態和盲點。（圖／Pexels、Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

單身的人想戀愛，而戀愛中的人，你滿意自己的感情狀態嗎？網路流傳「挑一杯飲料看出真實感情狀態」的心理測驗，網友實測都說準，快揪朋友一起來測測看！

眼前有三杯飲料，憑直覺挑出一杯最想喝的飲料，看看你目前的感情狀態是幾分甜吧！

A.紅茶

B.奶茶

C.咖啡

選A的你

目前感情狀態是六分甜

在另一半眼裡的你很獨立自主，就算一個人也能將自己照顧好，但也是因為如此，對方有時候會覺得你不夠在意他，請試著依賴另一半，或是讓對方有照顧你的機會，感情有來有往，才是加分的好辦法。

選B的你

目前感情狀態是八分甜

你是個讓另一半感到舒服自在的伴侶，你總是安靜地聆聽對方的快樂和悲傷，他心中的話總是第一個想講給你聽，但有時候可以學著表達自己的情緒，不要隨時被對方牽著走，偶爾也要讓他配合一下你，才是完美的感情關係。

選C的你

目前感情是四分甜

你總是把自己的喜好放在第一位，希望另一半乖乖聽你的話，有時會讓對方覺得你有點難搞，強硬的姿態容易傷了對方，記得有時候相處可以把態度放軟一些，適當的傾聽和陪伴，能讓彼此的感情更加溫。

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