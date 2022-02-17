風・Luxury／潛水錶翻新推小尺寸　鎖定戶外運動與時髦女性

▲TAG Heuer Aquaracer Professional 200 40毫米自動腕錶87,500元。（圖／TAG Heuer提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

潛水錶魅力延燒，猶記得去年TAG Heuer（泰格豪雅）才大動作重整Aquaracer系列潛水錶，將Aquaracer Professional 300推向主力明星錶款，今年趁勝追擊，推出尺寸縮小至40毫米與30毫米兩種尺寸的Aquaracer Professional 200，並各有自動上鍊機械錶與石英錶，明顯是為女性市場而來，同時也強調不限潛水，而是一款適合滑雪等各種戶外運動的錶款。

▲TAG Heuer Aquaracer Professional 200 40毫米石英腕錶，67,300元。

去年TAG Heuer主打的Aquaracer Professional 300錶徑43毫米，配備陶瓷錶圈，新一代Aquaracer Professional 200仍承襲12個刻面的單向旋轉錶圈，但改為金屬圈，防水200米；而在面盤設計也有顯著差異，新款配有梯形時標及劍形指針，覆上白色塗層在暗夜也能清晰易辨，而錶背的指南針圖案取代前一代的潛水頭盔，說明此錶款為冒險運動而生。

▲TAG Heuer Aquaracer Professional 200 30毫米自動腕錶，111,000元。

TAG Heuer同時提供Aquaracer Professional 200不同機芯選擇，40毫米與30毫米款各有自動錶與石英錶，當中搶攻女性市場的小錶徑款式豐富，3款石英錶面盤分別採用淺銀色、淺藍色及黑色水平線條裝飾，並輔以美鑽增添亮點，另有2款黑色與藍色煙燻效果面盤的日期自動錶，以美鑽作為時標。

▲Seiko Prospex 1968年潛水錶現代演繹版SLA055J1，139,000元。（圖／Seiko提供）

在潛水錶領域下足功夫的Seiko，則從1965年推出日本史上第一只潛水錶的光榮歷史尋找靈感，近日旗下專業運動系列Prospex以1968年防水300米的潛水錶為藍本，打造現代演繹版限量錶SLA055J1，面盤設計取自南極冰山景色，裝載專為潛水錶研發的8L35自動上鍊機芯，此限量1300只的腕錶將隨著日本南極考察隊出第63次的考察任務。

►「錶王」921萬罕見追針萬年曆錶登台 新配色誘藏家

►潘瑋柏274萬GP限量錶被看光 透明錶配圓臉祝「圓」宵節快樂

