紐約時裝周／MK打造最美「露肩裝」　用大量「駝色」引領新潮

記者王則絲／外電報導

Michael Kors先生繼2020春夏開始，秀場空間遍佈紐約，從重整計畫區花園、百匯劇院到中央公園，這回MICHAEL KORS 2022秋冬大秀則是帶大家到了曼哈頓著名的Termianl 5，一窺屬於紐約夜晚的奢華。開秀首先便迎來多套全身「駝色」的造型，將此顏色推上C位成為品牌新潮流，接著有非常多的絕美「露肩裝」一一亮相，勾勒女人若隱若現的性感姿態。

▲Michael Kors先生。（圖／品牌提供，以下同）



不同於上回風光明媚、陽光高照的戶外場地，本季秋冬大秀以黑暗的場地搭配葛萊美獎得主Miguel激昂的演出，呈現大城市獨有的夜晚風采，「對於這次的時裝秀，我想把紐約夜間的熱情與活力帶入生活，因為我認為現在，無論你在哪裡，我們都渴望如此。」Michael Kors說。

▲MICHAEL KORS 2022秋冬出現眾多的「露肩裝」造型。



MICHAEL KORS 2022秋冬的一大設計概念為「展示及隱藏」，透過不對稱、對比的剪裁手法營造玩味，比如一邊長袖、一邊無袖的「露肩裝」造型，被頻繁運用在本季服裝中，同時也有多套削肩造型，皆強調了女性肩膀部位的魅力。

▲浮誇的皮草單品。



模特兒們手拎手拿包、並抓著衣襟的動作，為致敬瑪麗蓮夢露所安排設計，此為讓身上服裝變得更加高貴的關鍵，本季當中有數套浮誇皮草的造型，便與之相輔相成。

▲大量的駝色全套造型形成本季亮點。



另外，撇除秋冬季節一貫的沉悶色彩，MICHAEL KORS 2022秋冬一開始就連續使用全套的「駝色」裝扮，讓人留下深刻印象，成為本季的亮點色系，除了駝色之外，巧克力色、桃紅色、黃色、橘子色也注入活力。配件部分最令觀眾們等不及想購入了，便是模特們腳上的過膝、及膝貼腿靴款，穿上一秒變辣妹。

▲更多跳躍顏色為秋冬注入活力。



▲女孩們最想入手的辣妹靴款。



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