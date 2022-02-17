55歲「最美小龍女」李若彤凍齡秘訣！睡前一杯「助眠安神飲」

▲李若彤從肌膚狀態到身材都維持超好，是出了名的凍齡女星代表。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝李若彤小紅書、微博

有「最美小龍女」之稱的香港女星李若彤，是演藝圈的不老女神代表，從身材線條到肌膚外貌都超凍齡，讓人完全看不出今年已55歲。常跟粉絲分享健身、保養秘訣的她，就常提到擁有好的睡眠也是維持好狀態的關鍵之一，近日她就分享自己平時常用的入睡小秘方－「枸杞紅棗桂圓湯」，不僅能安神助眠，而且健康又好喝。

她表示這款有安神作用、能幫助改善睡眠的「枸杞紅棗桂圓湯」是一個中醫朋友告訴她的，她喝完之後當天就睡得很好，所以現在經常會燉煮一鍋，睡前時會喝上一杯。

需要準備的食材包含枸杞、紅棗（去核）和桂圓乾（不是新鮮的桂圓肉），枸杞和紅棗建議要先沖水洗淨，紅棗還要先去籽，可用剪刀剪開去籽，這樣熬煮的時候也能讓紅棗味道更出來。

做法也很簡單，準備一鍋水，水煮沸後，紅棗跟桂圓取同等份量，枸杞可自行調整份量，將全部材料放入鍋中，蓋上鍋蓋並轉成小火悶煮，至少煮個30分鐘，讓食材的味道都慢慢煲出來。她也提醒，不用額外放糖，桂圓、紅棗都有自然的甜味，這樣喝起來也更健康。

煮好放涼以後，可以放在冰箱裡保存約三天，要喝的時候就取出來溫熱一下就能喝了。

但要注意是的，這款「枸杞紅棗桂圓湯」也有不少網友提醒，桂圓、紅棗、枸杞都是容易上火的食材，體質較燥的人最好不要天天喝，或是建議可先諮詢醫師，看自己體質是否適合。

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