4大精品搶攻NFT誰最狂？Dolce＆Gabbana賣破3千萬元　虛擬比能穿的還貴

記者王蓁蓁 / 專題報導

近期NFT（Non-Fungible Token，非同質化代幣）話題火熱，包括GUCCI、BURBERRY、Dolce & Gabbana、Givenchy、PRADA等眾多精品，紛紛加入NFT市場，推出所謂的加密藝術品，這類「摸不到」的虛擬商品身價不凡，其中有作品從0元起標，結標價超過3千萬元台幣甚至更高，以為在虛擬世界購買精品可以更好入手？殊不知價格更驚人，精品紛紛到元宇宙闢戰場，到底誰的作品漲最多？虛擬世界誰是最強賣家？

NFT是什麼？

NFT自2017年開始被大眾注意，直到2021年初受到了疫情「影響」突然爆紅，無疑是當今最火熱的話題之一，Non-Fungible Token直翻成中文就是「非同質化代幣」，與我們日常流通的貨幣，或是虛擬貨幣比特幣（BTC）、以太幣（WETH）的「同質化代幣」相反，代表著每款NFT都有著其獨特性且不可替代，簡單來說NFT就是在販售「商品的所有權」，作為數位內容載體的媒介有可能是一張圖檔、一支影片、一首歌曲，甚至只是一個行為，主要還是廣泛運用在藝術創作上，時尚產業也在去年開始有陸續加入的趨勢。

GUCCI搶頭香推首件作品

NFT商品從遊戲到藝術品包山包海，隨著人們對數位藝術（Digital Art）好奇度提高，精品由GUCCI打頭陣，2021年趁著品牌創立100週年之際，推出首件以4分鐘短片呈現的NFT加密藝術品《Aria》，由GUCCI藝術總監Alessandro Michele和知名攝影師兼導演Floria Sigismondi聯手打造，代表著GUCCI橫跨100周年後將迎來的全新篇章，就像品牌逐漸從實體走向新媒體的虛擬空間。

GUCCI透過知名奢侈品拍賣行佳士得（Christie’s）的「Proof of Sovereighty」NFT數位藝術拍賣平台上架《Aria》，於2021年5月25日以2萬美元起標，最後在同年6月3日以2.5萬美元結標賣出，不同於NFT市場常見的比特幣（BTC）、以太幣（WETH）等虛擬貨幣作為交易金，佳士得皆以美金作為流通貨幣，以NFT的角度來說算是比較罕見，而GUCCI也將此次的拍賣收益，全數捐贈美國聯合國兒童基金會（UNICEF USA）。

Dolce & Gabbana成功翻轉形象

Dolce & Gabbana緊接在GUCCI後，於2021年9月推出NFT時裝系列Collezione Genesi，不只以4K渲染動畫影像與圖像呈現了女裝、男裝、高級珠寶共9件NFT加密藝術作品，更加碼提供「售後服務」，其中購入女裝Dress from a Dream系列、男裝中的The Glass Suit，以及高級珠寶系列The Doge Crown的NFT，同時還能擁有可穿戴的同款實品，另外，只要是此系列的得標者，都可以免費進入品牌及設計師的時裝活動、還能參觀品牌位於米蘭的工作室。

而Collezione Genesi系列中，最受矚目的高級珠寶系列The Doge Crown，則是以系列、同時也是近期精品推出的NFT加密藝術作品中，售出金額最高的423.5以太幣（WETH）金額結標，換算當天以太幣（WETH）的收盤價格3311美元，約為1,402,208.5美元（約3900萬元台幣），而全系列更是以高達565萬美元（約1.6億元台幣）收盤，Dolce & Gabbana在2018年歷經「拿筷子吃Pizza」廣告爭議，品牌形象受挫，此次NFT時裝系列的成功案例令人相當驚豔，可以說是讓品牌聲望大翻轉，Dolce & Gabbana儼然成為精品界進入元宇宙的標竿之一。

GIVENCHY聯手墨西哥藝術家Chito

GIVENCHY創意總監Matthew M. Willam在2022早春系列找來墨西哥塗鴉藝術家Chito合作，一口氣推出多達15款不同圖樣的NFT加密藝術品，除了常見的靜態Jpg圖檔、另外也有會動的gif圖檔，Chito以招牌噴漆手法打造出帶點反差感暗黑氛圍的可愛卡通女孩、小狗、藍色月亮，以及GIVENCHY經典的4G標誌塗鴉，此外，GIVENCHY也將本次地拍賣所得捐贈給非營利海洋環境組織TOC（The Ocean Cleanup）。

GIVENCHY X Chito於2021年11月23日以0以太幣（WETH）在目前NFT最大交易平台OpenSea起標，不同於GUCCI、與Dolce & Gabbana在結標後就未再售出，系列最後販售金額最高的藝術作品PONYTAIL（Bloody），在同年11月29日以3以太幣（WETH）售出，換算當天以太幣（WETH）的收盤價格4339美元，約為13,017美元，其作品隨後又再2022年1月4日以同樣的3以太幣（WETH）轉售，不過因為這天的以太幣（WETH）收盤價格為3852美元，所以實際售出價格其實是11,556美元，才不過3個月就整整少了1461美元，如此看來，在NFT檯面上看似相同買進買出的價格，卻會因為流通貨幣的漲幅而有所變動，且流動幅度相當大。

BURBERRY萌Q鯊魚走進遊戲世界

▲BURBERRY與線上遊戲合作，推出首個NFT遊戲角色產品。（圖／品牌提供）

BURBERRY與知名遊戲公司Mythical Games旗下《Blankos：街區派對》（Blankos Block Party）合作，打造品牌首個NFT遊戲角色「Sharky b」，Q萌帥氣的鯊魚形象，靈感取自BURBERRY經典「動物王國」系列，並將招牌的TB夏季花押設計裝飾於Sharky b身上，看起來完全就是一個時髦又酷帥的角色！而說到遊戲角色，厲害裝備是絕對不能少的，BURBERRY也同步推出更多NFT配件，包括噴射背包、臂章、泳池鞋等，讓玩家可以裝備在自己的其他角色上。

《Blankos：街區派對》作為一款多人線上遊戲，玩家可透過收集、購買、製作合成名為「Blanco」的數位角色，當然遊戲中的物品也皆以NFT形式呈現，此次BURBERRY限量推出750個「Sharky b」，且每款都有自己的專屬編號，於2021年8月11日定價299美元開售，直至近日不斷以數千美元的價格轉售，平均成交價格在2022年2月14日持續飆漲到1098.8美元的高點，甚至現在還在上漲當中。

▲2021年至2022年，各精品最高價NFT商品漲跌比較。（圖 / 記者王蓁蓁製）

NFT商品Vs.可穿戴實品

近年各路人馬嘗試開拓NFT市場，隨著精品品牌投入，也反映出多種現象，例如在販售模式上，比起NFT常見的拋售轉賣方式，像GUCCI和Dolce & Gabbana等品牌，還是偏向於高奢品經常運用的拍賣交易，另外，從圖表中4個精品品牌的NFT作品競標漲幅，可以觀察到其中Dolce & Gabbana的高級珠寶系列The Doge Crown價格，在短短11天內從0美元一路狂漲至約1,402,208.5美元，是近期精品推出的NFT加密藝術作品中漲幅最高，不同於其他品牌只單純販售NFT作品，Dolce & Gabbana將實體服飾、與其他體驗活動加入「商品」內容，贏得雙贏效果，讓拍賣最後收盤價格，甚至超越品牌以往服飾的定價，但也令人不免思考，「摸不到」的虛擬單品，與真實「可穿戴」的服飾，未來會有什麼樣的消長？

