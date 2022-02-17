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歐陽娜娜手袋新歡是這顆「水餃包」　連Jessica也愛上搶拎同款

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記者王則絲／台北報導

女星歐陽娜娜的高人氣讓她成為年輕世代的帶貨女神，日前一組穿搭照中，歐陽娜娜曬出一款手袋新歡「水餃包」，令粉絲們相當生火，而同一款「水餃包」，韓女星Jessica（鄭秀妍）也以完全不同的暗黑風造型背上了黑色款式，足見女明星們的喜愛程度。

▲紀梵希Kenny水餃包。（圖／翻攝自IG）

▲紀梵希Kenny水餃包。（圖／翻攝自IG）

▲歐陽娜娜曬出手袋新歡「水餃包」。（圖／翻攝自IG@nanaouyang）

這款新面孔手袋「水餃包」來自紀梵希（GIVENCHY）2022春夏系列，為全新推出的「Kenny」包款，以柔軟的線條呈現，袋口的抓皺為其特色，並在正面掛上了招牌鎖頭，鍊帶部分則使用了G-Cube金屬鍊帶，外型盡顯GIVENCHY獨特的個性。

歐陽娜娜先前拍攝新劇《如月》殺青時，在劇組所拍的最後一組穿搭照裡，背的正是這款「Kenny」包。歐陽娜娜穿著灰白渲染的毛衣，搭配直筒寬褲與小白鞋，是她私下最喜歡的舒適街頭風，肩上的新歡手袋擁有抓褶的設計，加上白色的外型，與「水餃」有幾分相似，增添了一分可愛少女感。

▲紀梵希Kenny水餃包。（圖／翻攝自IG）

▲紀梵希Kenny水餃包。（圖／翻攝自IG）

▲Jessica也愛上同款，拎黑色水餃包襯托暗黑風穿搭。（圖／翻攝自IG@jessica.syj）

鏡頭轉到韓女星Jessica，Jessica稍早也以全身All Black的造型，拎上了同款「水餃包」，與白色截然不同，黑色水餃包立刻就帶出了暗黑氣息，襯托Jessica「下身失蹤」的酷辣裝扮。

▲紀梵希Kenny水餃包。（圖／翻攝自IG）

▲由超模Kendall Jenner示範，GIVENCHY新款「Kenny」手袋。（圖／翻攝自IG@givenchyofficial）

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關鍵字：

歐陽娜娜, GIVENCHY, 手袋, 水餃包, Jessica

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