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「畫中有畫」作品藏玄機　「第一眼看見什麼」測內在性格與人際關係

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記者王則絲／綜合報導

一幅看似簡單的圖象之中，可能遠遠不止你第一眼所注意到的，像這類型「畫中有畫」的創作方式，墨西哥超現實主義藝術家Octavio Ocampo便相當擅長，像是以下這幅他的畫作中，每個人第一眼看見的主體都不盡相同，將之與圖像心理學結合，便能從你「第一眼看到什麼？」，看出內在性格以及人際關係。

Ｑ：以下畫作中，第一眼看到什麼？

▲Octavio Ocampo畫作第一眼心測。（圖／翻攝自cozumelmexico）

▲「畫中有畫」第一眼心理測驗。（圖／翻攝自cozumelmexico）

Ａ：老人的頭

Ｂ：兩位舞者

Ｃ：穿著盔甲的士兵

【解析】
【解析】
【解析】

Ａ：老人的頭

如果你第一眼就看到一顆巨大的老人的頭，代表你是一個遵從大方向的人，你總會給自己一個大目標，並勤奮循著步伐、按照計劃去達成，這讓你覺得踏實且安穩。像是多方斜槓工作、或是嘗試各種投資，就不會是你的生活方式。

Ｂ：兩位舞者

上方Ａ選項老人的臉龐，其實就是由兩位舞者組成，如果你第一眼看到的是這兩位芭蕾舞者的話，代表你的內在性格其實十分封閉，即使外表表現得合群，但其實鮮少展露內心真正的想法，但如果內斂過了頭，朋友們可能會失去熱情、一個個離你而去，所以就算不習慣，也是不要這麼封閉，難過時不要在夜裡獨自感嘆，找人聊聊才能發現自己的盲點。

Ｃ：穿著盔甲的士兵

比起Ａ與Ｂ選項，位於老人臉部旁邊的士兵，顯得比較不容易發現，但還是有些人會第一眼看見。如果你也是的話，這代表你的內在性格是滿腔熱血，嚮往自由與冒險的生活體驗，但士兵身上的盔甲也表示，你不只會往前衝，同時也注重保護自己，所以在人際關係上，你總會與朋友們保持著讓你有安全感的距離，真正信任、愛的人不多，但是情感十分堅強。

關鍵字：

第一眼心理測驗, 心測, 畫中有畫

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