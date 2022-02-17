fb ig video ETtoday search mobile

「人間CK」Jennie內衣照辣翻！　零贅肉螞蟻腰根本身材天花板

>

記者鮑璿安／台北報導

南韓大勢女團 BLACKPINK 成員 Jennie 是外界公認的時尚寵兒，除了身兼香奈兒（CHANEL）品牌形象大使外，還收下Calvin Klein（CK）品牌大使，此次出鏡CK全新2022春季系列形象廣告，Jennie 換上品牌經典內衣、T恤單品擺拍，將撩人體態完美展現。

▲CK 。（圖／品牌提供）

▲CK 。（圖／品牌提供）

▲CK 。（圖／品牌提供）

▲Jennie C位出鏡CK 2022春季系列形象照 。（圖／品牌提供）

品牌2022春季系列形象照以連結為主題，因此特別集齊120 多位來自世界各地的藝人拍攝，包括創作歌手Arlo Parks、Burna Boy，當然Jennie 也在其中。簡潔的團體照視角中，Jennie 以C位高調出鏡，穿著品牌經典單品，將外套半套在身上，為彰顯黑色內衣，加碼曬出纖細腰身，簡單搭配就很搶眼。

Jennie 也親自在IG曬出多張美照，直接以成套深U背心搭配下褲的火辣穿著亮相，尺度比起過往都要開放許多，而她慵懶自在的模樣讓粉絲相當陶醉。其實這並非Jennie 首次拍攝CK大片，早在去年（2021年）5月她就曾為CK出鏡「Heron Preston for Calvin Klein」橘標系列，因此贏得「人間CK」封號。

關鍵字：

CK, jennie, BLACKPINK , Calvin Klein

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

2022新年限定超喜氣美妝盤點

2022新年限定超喜氣美妝盤點

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

adidas for PRADA第三彈超盛大

adidas for PRADA第三彈超盛大

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

劉詩詩平口裙露直角肩　側顏逆天

劉詩詩平口裙露直角肩　側顏逆天

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

ET Fashion

推薦閱讀

年紀越大、桃花越多的3星座！TOP 1活得熱烈又精彩，當然是「異性吸引機」

年紀越大、桃花越多的3星座！TOP 1活得熱烈又精彩，當然是「異性吸引機」

網直呼太準！「挑飲料」心理測驗，秒測你真實感情狀態

網直呼太準！「挑飲料」心理測驗，秒測你真實感情狀態

「三分鐘熱度」星座Top 3 ！第一名堅持放棄，新鮮感很快就消失

「三分鐘熱度」星座Top 3 ！第一名堅持放棄，新鮮感很快就消失

店員超愛喝！星巴克、路易莎必喝清單TOP 8　「加一份濃縮」才對味 每2秒賣出一條！「國民護手霜」全新升級，口碑新品全盤點 枕頭要這樣挑才對！高度、軟硬有秘訣　再也不懂什麼叫「失眠」 朴信惠「隨性內彎」新髮型超減齡！網歪樓：很顯媽味 舒淇撞衫小19歲虞書欣沒輸！「高馬尾＋凍齡臉蛋」網膜拜：女神 「賺錢都給老婆花」優質星座男Top 3 ！　冠軍最寵妻外人都羨慕 果乾糖多、不健康？營養師教挑選3秘訣：葡萄乾助減肥又抗老

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面