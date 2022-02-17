「人間CK」Jennie內衣照辣翻！　零贅肉螞蟻腰根本身材天花板

記者鮑璿安／台北報導

南韓大勢女團 BLACKPINK 成員 Jennie 是外界公認的時尚寵兒，除了身兼香奈兒（CHANEL）品牌形象大使外，還收下Calvin Klein（CK）品牌大使，此次出鏡CK全新2022春季系列形象廣告，Jennie 換上品牌經典內衣、T恤單品擺拍，將撩人體態完美展現。

▲Jennie C位出鏡CK 2022春季系列形象照 。（圖／品牌提供）

品牌2022春季系列形象照以連結為主題，因此特別集齊120 多位來自世界各地的藝人拍攝，包括創作歌手Arlo Parks、Burna Boy，當然Jennie 也在其中。簡潔的團體照視角中，Jennie 以C位高調出鏡，穿著品牌經典單品，將外套半套在身上，為彰顯黑色內衣，加碼曬出纖細腰身，簡單搭配就很搶眼。

Jennie 也親自在IG曬出多張美照，直接以成套深U背心搭配下褲的火辣穿著亮相，尺度比起過往都要開放許多，而她慵懶自在的模樣讓粉絲相當陶醉。其實這並非Jennie 首次拍攝CK大片，早在去年（2021年）5月她就曾為CK出鏡「Heron Preston for Calvin Klein」橘標系列，因此贏得「人間CK」封號。