贊達亞秀螞蟻腰撞衫小賈辣妻！網膜拜：全球最性感女星對決

實習記者施至真／綜合報導

被封為「全球最性感女星」的蜘蛛女贊達亞（Zendaya），17日於IG釋出宣傳VALENTINO春季廣告的時髦美照，以一身桃紅縐紗蝴蝶結迷你連衣裙，大秀美背與纖細螞蟻腰，讓網友驚艷直呼：「粉紅妖精辣翻！」，不過同一套造型被眼尖網友發現，小賈辣妻海莉比伯（Hailey Bieber）先前也曾穿過，兩人撞衫立刻引起熱議。

VALENTINO品牌代言人贊達亞，17日於IG釋出為了宣傳Rendez-Vous春季系列拍攝的廣告大片，只見她身穿VALENTINO 2022早春系列的桃紅縐紗蝴蝶結迷你連衣裙，腰部挖空的剪裁設計大秀纖細螞蟻腰，轉至背面可看見由蝴蝶結組成的菱格紋，讓背部線條更性感，搭配綁帶平底涼鞋展現逆天長腿，手上的Roman Stud大鉚釘包，為整體穿搭增加一絲俏皮感，隨性不羈的造型，讓不少粉絲大讚「贊達亞根本就是粉紅妖精，身材真的絕了」。

▲贊達亞全新廣告大片秀出美背及逆天大長腿。（圖／翻攝自IG@zendaya）

贊達亞被票選為「全球最性感女星」，超模般的纖細好身材與高顏值自然不在話下，而小賈斯汀超模老婆海莉在2月初就搶先穿上同款連身裙，有別於姿態大方的贊達亞，海莉僅以簡單的插腰動作搭配冷艷表情，穿出她獨有的幹練氣質，鮮亮浮誇的藍色眼妝，則為整體造型增添一絲活潑氣息。

▲小賈超模辣妻撞衫贊達亞。（圖／翻攝自IG@haileybieber）

網友們一面倒認為扮相活潑的贊達亞造型完勝，不過也不少人表示，海莉身為超級名模的強大氣場，就連「全球最性感女星」贊達亞都超越不了，兩位女神各自演繹不同風格，讓網友直呼「一個甜一個辣」、「兩位行走衣架子都太美了」、「氣場碾壓，穿什麼都好看」、「根本是兩個全球最性感女星的直球對決」。

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