fb ig video ETtoday search mobile

30秒測驗「選最愛的顏色組合」　找出你隱藏個性＆潛在工作特質

>

文／職場人

在心理學上顏色和形狀據說可以反映人們的內心，職場人也許熟悉自己的個性，卻不一定清楚自己的潛在特質，透過下方30秒選顏色測驗，來測出你的個性和適合的工作性質吧！

題目：依據你的第一直覺，請從下方選擇一個喜歡的顏色組合吧！

▲第一直覺選擇一個喜歡的顏色組合。（圖／shinri

選好了嗎？往下看解答吧！

--------------------

--------------------

--------------------

▲從個性看出你適合的工作性質（圖／pixabay，下同）

選A的人

選A的人，你適合「努力擁有自己的城堡」，你其實相當聰明，不論是在生活中還是職場上，任何問題對你來說都不是難事，你懂得運用手邊或周遭的資源去解決困境，具有商界人士的潛質，因此比起成為一名傑出的員工，或許自己創業成為老闆才不會埋沒你的天賦。此外，與值得信賴的同事或下屬一起工作，是你必須學習的，他們也許是能助你一臂之力的墊腳石！

選B的人

選B的人，你適合「利用社交能力的工作」，你的個性非常積極，對於想要達成或期望得到的東西會奮不顧身，同時你也相當擅於交際應酬，表現傑出的你常常是別人眼中的欽佩對象，比起獨處你更適合加入一個團體或組織工作，當你的工作涉及國內外問題或政府議題，你能發揮自己社交力。

選C的人

選C的人，你適合「活躍實踐想法的工作」，事實上你是一個隱藏自信與光芒的人，這代表你很謙虛，但同時你也很擅長溝通技巧與說服他人，若能將這些能力運用在媒體、廣告、播音員和公共演講工作，既有能力又不會過於自大而招人厭。另外，你的創意與獨特想法也很適合運用在設計師、建築師、電影導演和作家等工作上。

選D的人

選D的人，你適合「娛樂工作」，如果你笑了，身邊的氣氛無論多麽黑暗都會變得明亮起來，你適合擅長逗人發笑和療癒人心的工作，若能多多培養自己吸收新趨勢的能力，並加以運用之，其實以你的魅力和才華是很有潛力成為名人，贏得群眾的擁護哦！

【延伸閱讀】

30秒看圖測驗「2022年職場上須注意？」掃除小人避免工作麻煩

30秒看圖測驗「內心想辭職的指數」到底該不該離職？

本文由《Workworks職場人》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

關鍵字：

Workworks職場人, 心測, 工作, 職場, 運勢

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

2022新年限定超喜氣美妝盤點

2022新年限定超喜氣美妝盤點

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

adidas for PRADA第三彈超盛大

adidas for PRADA第三彈超盛大

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

劉詩詩平口裙露直角肩　側顏逆天

劉詩詩平口裙露直角肩　側顏逆天

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

ET Fashion

推薦閱讀

網揭瘦子的6個「生活好習慣」，讓你根本胖不起來

網揭瘦子的6個「生活好習慣」，讓你根本胖不起來

專家揪「3大洗頭壞習慣」難怪容易出油又掉髮！超多女生都犯過

專家揪「3大洗頭壞習慣」難怪容易出油又掉髮！超多女生都犯過

48歲篠原涼子性感身材不藏了！　《金魚妻》養眼曲線就靠「2件事」

48歲篠原涼子性感身材不藏了！　《金魚妻》養眼曲線就靠「2件事」

LV與微風廣場分手　精品漲價、移動版圖「正要開始」 大型撞衫現場+1！Jisoo、秀智、Angelababy全穿一樣「秀美腿」比拼 安格斯12星座一周運勢2／21-2／27 　雙子移動帶來好運、摩羯想吃回頭草 嘉義南院旅墅住一晚才770元　升等四人房還附免費早餐好划算 天氣一冷就「手腳冰涼」？營養師解密真正原因＋改善4招秘訣 2022最新美白速報！「防禦亮白」正夯，肌膚立刻亮一號 逛完林口outlet周邊美食這裡挑！6間特色餐廳連在地人都讚不絕口

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面