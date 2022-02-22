30秒測驗「選最愛的顏色組合」　找出你隱藏個性＆潛在工作特質

文／職場人

在心理學上顏色和形狀據說可以反映人們的內心，職場人也許熟悉自己的個性，卻不一定清楚自己的潛在特質，透過下方30秒選顏色測驗，來測出你的個性和適合的工作性質吧！

題目：依據你的第一直覺，請從下方選擇一個喜歡的顏色組合吧！

▲第一直覺選擇一個喜歡的顏色組合。（圖／shinri）



選好了嗎？往下看解答吧！

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▲從個性看出你適合的工作性質（圖／pixabay，下同）



選A的人

選A的人，你適合「努力擁有自己的城堡」，你其實相當聰明，不論是在生活中還是職場上，任何問題對你來說都不是難事，你懂得運用手邊或周遭的資源去解決困境，具有商界人士的潛質，因此比起成為一名傑出的員工，或許自己創業成為老闆才不會埋沒你的天賦。此外，與值得信賴的同事或下屬一起工作，是你必須學習的，他們也許是能助你一臂之力的墊腳石！

選B的人

選B的人，你適合「利用社交能力的工作」，你的個性非常積極，對於想要達成或期望得到的東西會奮不顧身，同時你也相當擅於交際應酬，表現傑出的你常常是別人眼中的欽佩對象，比起獨處你更適合加入一個團體或組織工作，當你的工作涉及國內外問題或政府議題，你能發揮自己社交力。

選C的人

選C的人，你適合「活躍實踐想法的工作」，事實上你是一個隱藏自信與光芒的人，這代表你很謙虛，但同時你也很擅長溝通技巧與說服他人，若能將這些能力運用在媒體、廣告、播音員和公共演講工作，既有能力又不會過於自大而招人厭。另外，你的創意與獨特想法也很適合運用在設計師、建築師、電影導演和作家等工作上。

選D的人

選D的人，你適合「娛樂工作」，如果你笑了，身邊的氣氛無論多麽黑暗都會變得明亮起來，你適合擅長逗人發笑和療癒人心的工作，若能多多培養自己吸收新趨勢的能力，並加以運用之，其實以你的魅力和才華是很有潛力成為名人，贏得群眾的擁護哦！

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