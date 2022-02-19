「經常駝背臉會變大」登熱搜！5招改善動作弓式、上犬式在家就可做

實習記者施至真／綜合報導

抬頭挺胸不駝背，看似是簡單的日常小事，實際上要執行卻很難！近期在微博登上熱搜榜的「經常駝背臉會變大」議題，成為不少想瘦小臉的網友們熱烈討論的話題，今天就來了解姿勢與臉的大小究竟有什麼關連，以及該如何調整正確姿勢，才能告別駝背，和肉肉大臉說掰掰，想要擁有名模般的傲人身線及精緻巴掌臉，快往下滑看看吧。

▲大臉和姿勢不良有關係。（圖／翻攝自@小紅書Blueeeeee-2。免費圖庫unsplash）

駝背會使整個背部彎曲、肩膀僵硬緊縮，並讓脊椎承受過度的壓力，造成頭部向前傾，而脖子前方的皮膚和肉就會因此擠在一起，長久下來，下巴與脖子周圍會開始囤積贅肉，並使代謝老舊廢物的淋巴結中的淋巴液滯流，最後則衍伸出臉部浮腫、代謝變差等問題，非常容易造成臉部及下巴的脂肪堆積，形成浮腫肉肉臉。

想要檢視自己到底有沒有駝背問題，最簡單的方法就是將腳後跟、屁股、後腦勺貼緊一面平整的牆壁，若是後腳跟和屁股貼到牆後，後腦勺還要用點力才能貼著牆，就說明你可能已經有駝背的問題了，可以利用以下5種在家就可做的簡易動作，放鬆肩頸背部，改善圓肩駝背問題。

1.弓式

弓式可鍛鍊背部肌肉並伸展髖關節，是很有效雕塑上半身的瑜珈動作，先將雙腳向上勾起，並讓小腿帶動雙手，使身體向上向後呈現弓的形狀，並保持動作。

▲弓式。（圖／翻攝自@小紅書FineYoga梵音瑜珈）

2.反向祈禱式

駝背會使胸腔長期受到擠壓，而導致呼吸不順，反向祈禱式可幫助擴展胸腔，使呼吸更加順暢，只要將背部打直，雙手放置在後腰椎處，慢慢合起並向上移動，就能改善胸口被擠壓的問題了。

▲反向祈禱式。（圖／翻攝自免費圖庫unsplash）

3.上犬式

除了鍛鍊背肌，上犬式還能強化手臂力量，改善手臂肌少的問題。先將身體呈俯臥姿勢，雙腿打直貼地，後將貼在胸口兩側的雙手撐起身體，頭部朝上延伸頸部，使關節撐起展開，即可改善駝背問題。

▲上犬式。（圖／翻攝自免費圖庫unsplash）

4.蝗蟲式

蝗蟲式需要將四肢從俯臥姿勢離地抬起，而身體全部的重量會落在腹部，因此需要背部及髖伸肌群參與，除了可增強脊椎彈性，還能舒緩背痛及腰痛問題。

▲蝗蟲式。（圖／翻攝自小紅書@君子姓徐）

5.嬰兒式

嬰兒式是藉由前彎體位法，來舒緩姿勢不良所帶來的腰背問題，此動作能伸展背部緊繃的肌肉，並使肩頸的血液循環暢通，可以有效消除上班族因為久坐導致全身痠痛的問題，非常適合拿來當作簡易瑜珈的收尾動作。

▲嬰兒式。（圖／翻攝自小紅書@做個精緻的豬豬女）

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