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網路賣到缺貨！日立除濕機現省1262元　還能淨化空氣超划算

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記者李薇／綜合報導

台灣天氣熱又潮濕，不管是春夏秋冬都需要除濕機的存在，甚至有些小資族會在家裡晾乾衣服，也是需要除濕機的幫忙，「Her森森」推出「日立10L舒適節電除濕機」，除濕同時還能做到空氣清淨，一台抵兩台，原價11990元、特價10728元，等於現省1262元，超划算。

▼▼▼點我搶超低價▼▼▼

▲日立,除濕機,Her森森,居家。（圖／Her森森）

▲日立10L舒適節電除濕機，原價11990元、特價10728元，點我搶購

日立舒適節電除濕機搭載無動力熱管循環系統，可以提升冷卻效能，大幅增加除濕能力及省電效能，熱管為金屬材質，不易發黴，且無需更換耗材，經濟又耐用，可以達到節電節能的效果，同時又做到高效除濕，開一整天也不怕電費暴增。

不只是擁有最新科技，雙層濾網更可以做到空氣淨化，PM2.5、高密度平織空氣濾網，可以層層過濾空氣，只要按下負離子清靜鍵，就可以釋放負離子，隨時都清新，連空氣清淨機的錢都省下來了，超划算。

採用雙氣流廣域出風，上吹風的設計可以幫助除濕效率增加，不管是浴室除濕、還是室內晾衣，都可以達到良好的效果；側吹扇的設計則是針對地板、鞋櫃之類的地方，做到除濕功能，簡易的操控面板任何人都可以輕鬆學會。

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▲日立,除濕機,Her森森,居家。（圖／Her森森）

▲日立 10L舒適節電除濕機，原價11990元、特價10728元，點我搶購

日立10L舒適節電除濕機在網路上已經賣到大缺貨，但「Her森森」獨家推出下殺優惠，原價11990元、特價10728元，而且一機抵兩機，買起來絕對划算，一整年都可以用，要買的趕緊手刀搶購，沒貨就來不及了。

關鍵字：

日立, 除濕機, Her森森, 居家

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