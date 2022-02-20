一脫鞋腳臭攔不住？3招教你制服難聞的氣味

文／C編

很多人都有腳臭的困擾，鞋子一脫下來就是一大股難聞的氣味，讓人聞到就快要暈倒，想要避免這樣的尷尬時刻，不妨可以從以下幾點開始改善，可以降低氣味的發生，同時也會讓自己的身體更加健康。

▼▼▼點我搶超低價▼▼▼



▲Footer除臭襪最低下殺3.7折，點我購買。



1.營養均衡，少吃辛辣

營養均衡，多吃蔬菜、高纖維的蔬果等等，盡量少油、少鹽，尤其是辛辣刺激的食物更是要少吃，才可以避免腳氣味濃厚，因為腳部出汗同時也是反映了身體機能的健康與否，重鹹、重油、重辣，當然身體流出來的汗水也會味道加劇。

2.仔細清潔趾縫縫

腳會容易出現異味，大多是因為腳趾縫隙、指甲縫隙裡面藏污納垢，混合身體流出的汗水，結合之後當然味道就不好聞，建議每天洗澡的時候，可以針對腳趾縫隙、指甲縫隙仔細清潔，洗完之後立刻擦乾，避免細菌滋生，漸漸的就不會有難聞的味道。

3.挑選一雙好的襪子

腳臭跟襪子也有密不可分的關係，避免挑選尼龍材質的襪子，而是選用比較吸水的棉料、羊毛，搭配上特殊的織法，可以達到吸濕又透氣的效果，這樣就也可以避免腳臭的問題發生，脫鞋再也不用尷尬。

▼▼▼點我搶超低價▼▼▼



▲Footer除臭襪最低下殺3.7折，點我購買。



「Her森森」推出「Footer除臭襪最低下殺3.7折」活動，裡面有羊毛機能保暖登山襪、X型雙向減壓足弓船短襪、流線型氣墊減壓科技襪等等，每一雙都擁有吸濕排汗的機能，而且最低下殺979元起，絕對要入手。