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改善失眠的3個方法！睡前儀式感超重要，告訴大腦：我要睡了

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文／C編

想製造生活中的儀式感，睡衣可以說是必備的單品，當你洗完澡、穿上它的那一煞那，彷彿也是在告訴身體「我要準備睡覺了」，當你慢慢接受這樣的儀式之後，大腦也會接收到這樣的訊息，可以幫助入睡，有助於及早進入夢鄉；以下3種可以改善睡不著的方法，趕快筆記學起來。

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▲睡覺,失眠,睡眠,Her森森,睡衣。（圖／pexels）

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1.泡手浴、足浴

睡前可以簡單的泡手浴或是足浴，只要這兩個部位能舒緩，身體也可以立刻放鬆，建議用臉盆裝進大約40度的熱水，將手腳整個浸泡，可以搭配幫助舒眠的精油，滴在水裡10滴，加強循環，也能讓全身放鬆。

2.478呼吸法

鼻子吸氣4秒鐘，憋氣7秒鐘，最後再運用8秒鐘把氣呼出來，前面幾次可以專注於數數，第3次開始就不要太在意數字，而是專注於鼻息，很快就會有睡意，在呼吸的時候想像自己身體在慢慢往下沉，這樣的效果會更好。

3.睡前儀式

睡前可別再滑手機，洗完澡後、換上喜歡的睡衣、泡一杯熱飲、或是閱讀一本好書，做一些有著儀式感的舉動，這樣的行為每天反覆練習，告訴自己這是該睡覺的前言，讓大腦也接收到這樣的訊息，接著入睡就會比較容易。

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想要滿足睡前的儀式感，「Her森森」推出「Tani x 薄柔暖輕奢睡衣」，主打款奧地利超細櫸木天絲纖維，原價4800元、特價3680元，就可以買到高級質感的睡衣，穿起來不但舒適有型，還吸濕排汗，絕對是必備單品。

關鍵字：

睡覺, 失眠, 睡眠, Her森森, 睡衣

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