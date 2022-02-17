楊謹華、謝欣穎口風超緊賄賂也沒用！　合體現身BURBERRY比性感

記者王則絲／台北報導

女星楊謹華、謝欣穎今（17日）合體出席BURBERRY於台北新光三越A4女裝專門店的開幕活動，由於兩人在《華燈初上》中都扮演重要角色，不免在過年期間收到眾多親朋好友逼問：「誰是兇手？」楊謹華便霸氣說道，即便使用賄賂手段也沒用，「答案是無價的！」兩位口風都非常的緊。

▲楊謹華今日穿著風衣裙裝出席Burberry活動。（圖／品牌提供）



楊謹華與謝欣穎兩人今天皆穿著BURBERRY 2022春夏新裝，楊謹華以無袖風衣裙裝登場，透過拼接T恤製造休閒感，而轉到背面則更是驚豔，短褲下展露修長雙腿；謝欣穎也不遑多讓，一襲黑色長洋裝勾勒苗條身形，側邊大挖空設計還可隱約看到隱密位置的刺青，小秀性感。

▲謝欣穎今穿著一襲修身洋裝現身活動。（圖／品牌提供）



來到BURBERRY全新店面，謝欣穎替楊謹華挑了該店獨家販售的「天鵝系列」的Pocket手袋，同時她自己也非常喜歡天鵝系列的服裝，直呼：「好好看喔！」楊謹華則是特別喜歡今日手上拎的Lola學生包，淡雅的駝色內部卻拼接鮮艷紅色，讓她覺得很有驚喜感。

▲楊謹華、謝欣穎分享面對親友逼問的解圍方法。（圖／記者王則絲攝）



由於兩人皆為《華燈初上》重要角色，在前陣子的過年期間裡，不免收到各方親友的逼問：「兇手是誰？」謝欣穎便分享她的解圍辦法：「我就會說：『你真的想要聽我就說囉？』通常這樣講的時候，他們反而會說不要跟我講。」那麼假如有人給你一萬塊的話會說嗎？謝欣穎直覺反應：「一萬塊太少了！」楊謹華則聰明回道：「答案是無價的。」可見用賄賂辦法也無法攻破防線。

BURBERRY本次開幕新店面為全台首間女裝專門店，攜手著名建築師 Vincenzo De Cotiis打造寬廣明亮的內裝，融入Burberry 標誌性格紋和典藏色彩蜜金色、黑色、白色及紅棕色，楊謹華便提到自己最喜歡黑白相交的馬賽克磁磚空間，謝欣穎則是很喜歡天花板上呼應經典格紋的巧思。

▲BURBERRY A4女裝專門店。（圖／品牌提供）