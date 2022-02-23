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女人必看《三十九》，40歲前養成幸福的不二法門必學這3件事

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實習記者施至真／綜合報導

韓劇女神孫藝真近期愛情事業兩得意，不只宣布結婚喜訊，就連溫馨療癒劇《三十九》也倍受關注，故事講述3個39歲女人的人生故事，輕鬆逗趣的情節，獲得滿滿女性觀眾的共鳴。40歲可以說是人生的一個轉捩點，除了長期累積的生活經驗以外，不論心態還是行為，也都與20、30歲的自己不同，今天就要從《三十九》反思女人40歲前必須做到的3件事情，活出更美的自己。

＃重視自己的感受

40歲之後，女人經常在工作與家庭之間，忙得焦頭爛額，且做選擇時總是以家人方便優先，因此時常被誤會成沒有自己的想法和主見，而漸漸迷失自我，其實獲得幸福最簡單的方式是重視自己的感受與需求，要先把自己照顧好，才有心力照顧周遭的人，滿足自己的需求並不自私，而是自愛、自我照顧的表現。

▲40歲前養成幸福不二法門必學這3件事。（圖／翻攝自免費圖庫unsplash）

▲把自己的情緒照顧好，才能照顧別人。（圖／翻攝自免費圖庫unsplash，下同）

＃健康、保養不可少

或許妳會擔心「如果沒有從年輕開始保養，等到40歲是不是就來不及了？」其實，不論從幾歲開始都沒關係，假如早期沒有做到健康飲食、保養皮膚，現在跟上也來得及，除了新陳代謝下降、肥胖、皮膚老化等問題，婦科、骨質疏鬆、老花眼也都是40歲女性該煩惱的健康議題，除了充足睡眠和固定的運動習慣之外，多喝水以及吃原型食物都是讓身心保持健康的不二法門，只有養成健康的身體，才能過得幸福快樂。

▲40歲前養成幸福不二法門必學這3件事。（圖／翻攝自免費圖庫unsplash）

＃接受並展現真實自己

變老是每個人必經的過程，但卻不是每個人都能欣然接受，其實年紀只是一個數字，就算是真正的白髮老人，也能和年輕人做一樣的事情，最重要的是妳的心態問題。我們可以靠著保養和打扮，讓歲月在身上不要留下痕跡，也可以透過嘗試各種新奇事物，讓自己總是走在時代的尖端，但最重要的是，要接受自己變老的事實，才能讓身心一起成長，畢竟每個階段的自己，都能比過去活得更精彩。

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關鍵字：

三十九, 心靈, 成長, 孫藝真

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