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熬夜後水腫氣色差！皮膚科醫師教「4招急救小秘訣」：補油更重要

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▲▼皮膚科醫師教熬夜自救4招。（圖／翻攝unsplash,IG）

▲皮膚科醫師分享熬夜後補救妙招，能幫助改善水腫、壞氣色。（圖／翻攝IG@thanks_kim、@laneige_kr）

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unsplash、pexels

現代人生活作息改變，許多人晚上常追劇、滑手機，越來越晚睡，一不小心就熬夜，但熬夜不僅影響隔天精神，還會使皮膚出狀況，氣色差、黑眼圈、皺紋加深等，甚至容易發胖、掉髮、影響健康等。知名皮膚科醫師廖苑利就分享了4招熬夜「急救」小秘訣，快速補救肌膚、身體狀態，下次不小心又晚睡時，快記得照著做。

▲▼皮膚科醫師教熬夜自救4招。（圖／翻攝unsplash,IG）

1.加強身體代謝

不得已經常熬夜的人，建議日常可多攝取維生素、不飽和脂肪酸、高蛋白和礦物質成分的食物，這樣能保證熬夜時身體的消耗代謝。

2.做好保濕補水

熬夜時肌膚水分流失會加劇，特別是在空調房內，做好保濕尤其重要，更重要的是補水不如補油。建議可利用面膜、精華油或修復乳霜這類保養品，能模擬本身皮脂膜分泌的油脂，保濕滋潤又不會讓肌膚覺得負擔厚重。另外，廖醫師也提醒，熬夜後出門更要做好防曬，防曬霜建議至少選擇SPF30/PA+++以上。

▲▼皮膚科醫師教熬夜自救4招。（圖／翻攝unsplash,IG）

3.水腫急救

熬夜後難免會影響代謝，代謝不佳進而出現泡泡眼和臉部、腿部浮腫的狀況。廖醫師表示，可選擇含有咖啡因成分的眼霜、乳霜，輕輕打圈按摩，可以幫助改善水腫狀況。

除了按摩保養，早上也可以喝一杯美式咖啡，或是喜歡喝茶的人，也可以選擇無糖茶或紅豆薏仁水，對於消腫也有不錯效果。

▲▼皮膚科醫師教熬夜自救4招。（圖／翻攝unsplash,IG）

4.找時間補眠

睡眠對人體來說是非常重要的，睡眠狀態會影響到健康、精神、皮膚等多方面，不要熬夜是最好的，但實在無法避免時，就盡量找時間多補眠。比如在12～1點間，利用午休時間睡個40分鐘，給自己一個充足的休息時間。

另外，建議平時一天至少保持7小時的睡眠時間，盡量在11點前入睡。

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關鍵字：

保養, 護膚, 熬夜, 暗沈, 蠟黃, 氣色, 水腫, 急救, 秘訣, 方法, 皮膚科醫師, 醫生

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