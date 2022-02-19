LIFE・經典／模組化的法國公寓誕生　未來低房價解方？

▲法國波爾多將建造一個模組化建築PolyBloc。（圖／翻攝Cutwork，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

建築師與設計師持續探討未來居家的種種可能，模組化是近期一個逐漸成形的趨勢之一，面對全球人口的上漲，居住的空間變得迫切需要解決，法國設計工作室Cutwork打造出一個單位的居住模組，而近期也公布由該模組組合而成的公寓，2023年將在法國波爾多地區現身。

雖然台灣面臨出生率持續降低的困境，但就全球而言，聯合國預測到了2050年，人口會比現在多上30億人，面臨房地產價值的節節高昂，以及都市生存空間愈來越緊縮，建築如何更快、更好與更便宜的建造，將是一個大哉問，而現在模組化似乎是個解答。

該居住模組的公寓建築為PolyBloc，是與法國當地最大的開發商和運營商之一 Bouygues Immobilier的合作計畫，使用Cutwork打造的居住模組PolyRoom拼接而成，「預鑄再拼接」很早就運用在一般的建築作業上，不過以模塊來蓋房更像是蓋樂高一般，但自然也要面臨所在地點土壤、地基等問題，而完成後的建築搭配植栽，外觀仍是現代又時髦。

PolyRoom的居住模組以日本和室為原型，跟西方的住宅概念不同，日本的和室是一個可化身任何使用方式的空間，它沒有預定的使用目的，可以變成臥房、茶室、起居間等，相較於西方單一空間使用單一功能，更適合使用在人口稠密的都市裡。

而PolyRoom便是以這樣的方式為出發點，思考在單一空間具有不同功能的可能性，設計出多功能的櫥櫃、置物空間與床鋪放置，讓居住者可以在小空間內自由的生活、工作、煮飯、社交、放鬆甚至是做瑜伽。

然而這樣優秀設計的模組化單位，現正在嘗試拼接成大廈、公寓或是商辦的可能性，目前預計首間以PolyRoom打造的高樓建築，將會在2023年於法國的波爾多落成，而在2025年將以打造15個建築體為目標。