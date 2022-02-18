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減重必看！營養師曝「9種食材」多吃，養出易瘦體質

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▲▼營養師曝「9種食材」養出易瘦體質 。（圖／Unsplash）

▲瘦身三分練、七分吃，飲食挑選非常重要。（圖／Unsplash、Pexels，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

想要成功瘦身，就得從挑選好的飲食開始，吃錯東西會讓減重徒勞無功，營養師朱瑞君分享，9款高蛋白低脂食材多吃，輕鬆養出易瘦體質。

超過一半的人不滿意自己的身材，即便少吃了，減重效果仍不彰，問題是出在你挑選的食物，營養師高瑞君表示，好的飲食是瘦身關鍵，點名以下9款高蛋白低脂肪吃食材，多吃也不怕胖。

▲▼營養師曝「9種食材」養出易瘦體質 。（圖／Unsplash）

#雞蛋

雞蛋屬於優質蛋白質，且料理方式多樣，像是便利商店中的茶葉蛋也很方便取得。

#雞胸肉

雞胸肉脂肪含量低，是減重人的好幫手，超商和便利商店都有賣即食雞胸肉，或是超市購買回家料理也很方便。

▲▼營養師曝「9種食材」養出易瘦體質 。（圖／Unsplash）

#毛豆

有「植物之肉」的美稱，且攝取植物性蛋白可以預防脂肪代謝異常，和動物性蛋白比起，較不會給身體過多負擔。

#杏鮑菇

杏鮑菇低熱量且擁有高蛋白，纖維質豐富有助於腸胃蠕動。

▲▼營養師曝「9種食材」養出易瘦體質 。（圖／Unsplash）

#花枝

花枝也是減重者的好選擇，不僅是脂肪低，且富含助於代謝膽固醇的牛磺酸。

#蝦子

蝦子含有豐富蛋白質，低熱量且低脂肪，是用來代替紅肉的好選擇

▲▼營養師曝「9種食材」養出易瘦體質 。（圖／Unsplash）

#豆腐

豆腐富含蛋白質，營養價值高，可增加飽足感，延長胃排空的時間。

#無糖豆漿

選擇無糖豆漿較健康，黃豆中的大豆卵磷脂可以延緩脂肪和糖分吸收。

▲▼營養師曝「9種食材」養出易瘦體質 。（圖／Unsplash）

#無糖優格

優格為奶製品，其中含有豐富蛋白質，有且助於腸道健康，還能幫助代謝。

►花椰菜也上榜！營養師曝「6款減壓食物」，趕走壞心情

關鍵字：

低脂, 高蛋白, 瘦身食物

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