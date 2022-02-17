fb ig video ETtoday search mobile

減肥名醫曝2招超簡單瘦身秘訣！喝對時間「一杯水」就能瘦

>

▲▼ 一杯水就能瘦！專家曝超簡單減肥2招。（圖／翻攝unsplash,IG）

▲改變一點生活小習慣就能提升減肥效果。（圖／翻攝IG@babebani、@taeri__taeri）

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unsplash、pexels

隨著飲食、生活習慣改變，越來越多人都有肥胖困擾，也讓減肥變成全民運動，不分男女老少、年齡層都有人需要減脂甩肉。相信不少人都覺得減肥很難很痛苦，但其實只要改變一點生活上的小習慣，就能幫助提升減肥效果，像是喝水喝對時間，就讓瘦身變得更簡單！

在減肥治療和瘦身治療上有豐富經驗的減肥名醫邱正宏，時常在網上分享減肥知識和小秘訣，近日他就分享了一個超簡單的瘦身方法，只要一杯水就能有效幫助減肥，還有餐前吃香蕉也有用，到底該怎麼做，快來了解一下。

▲▼ 一杯水就能瘦！專家曝超簡單減肥2招。（圖／翻攝unsplash,IG）

▲餐前餐後各喝一杯水能幫助減肥。

邱醫師表示，很多人明明少吃了但減肥效果不好，除了飲食內容不正確，還有很大可能是水喝的不夠，對於常常會忘了喝水，或是喝水不足的人，邱醫師分享了一個簡單小秘訣，把喝水的時候放在在餐前和餐後各一杯，就能有效幫助改善。

比如一杯300cc的水，餐前喝一杯，可以增加飽足感，讓你不會因為太餓而吃盡過量食物；用完餐後再喝一杯，可以幫助稀釋消化液，使消化率跟吸收率降低，吃進一樣的食物，但吸收的熱量會減少。每餐前後各喝一杯就是600cc，三餐加起來就至少有1800cc。

▲▼ 一杯水就能瘦！專家曝超簡單減肥2招。（圖／翻攝unsplash,IG）

除了餐前餐後喝一杯水，在飯前先吃香蕉也有助於減肥。邱醫師表示，香蕉的熱量不高，一根大約80大卡，就算吃3根香蕉加起來還不到一碗飯的熱量，而且香蕉富含色胺酸，在體內會轉成血清素，再轉變成褪黑激素，對減肥非常有幫助。此外，在飯前先吃香蕉也能增加飽足感，用餐時少吃一點米飯澱粉，更有助於減肥。

►營養師曝「4大減肥隱形地雷」！地瓜是「假蔬菜」吃多也會胖

►營養師曝草莓「營養CP值高」的6大秘密！助減肥還能美白

►果乾糖多、不健康？營養師教挑選3秘訣：葡萄乾助減肥又抗老

關鍵字：

瘦身, 減肥, 減脂, 減重, 減肥名醫, 醫師, 邱正宏, 秘訣, 知識, 喝水, 喝水時間, 香蕉, 2021瘦身

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

2022新年限定超喜氣美妝盤點

2022新年限定超喜氣美妝盤點

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

adidas for PRADA第三彈超盛大

adidas for PRADA第三彈超盛大

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

劉詩詩平口裙露直角肩　側顏逆天

劉詩詩平口裙露直角肩　側顏逆天

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

ET Fashion

推薦閱讀

年紀越大、桃花越多的3星座！TOP 1活得熱烈又精彩，當然是「異性吸引機」

年紀越大、桃花越多的3星座！TOP 1活得熱烈又精彩，當然是「異性吸引機」

網直呼太準！「挑飲料」心理測驗，秒測你真實感情狀態

網直呼太準！「挑飲料」心理測驗，秒測你真實感情狀態

饗食天堂吃到撐才750元！爐烤牛排、德國豬腳　200種美饌任你挑

饗食天堂吃到撐才750元！爐烤牛排、德國豬腳　200種美饌任你挑

「三分鐘熱度」星座Top 3 ！第一名堅持放棄，新鮮感很快就消失 店員超愛喝！星巴克、路易莎必喝清單TOP 8　「加一份濃縮」才對味 「賺錢都給老婆花」優質星座男Top 3 ！　冠軍最寵妻外人都羨慕 每2秒賣出一條！「國民護手霜」全新升級，口碑新品全盤點 曾馨瑩10萬LV運動服上身　曬女兒視角被狂讚 有這兩點「睡眠症狀」要注意了！很可能是憂鬱症前兆 「苗栗美食」TOP 10出爐啦！超夯景點天空之城、阿蘭姐水晶餃都上榜

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面