減肥名醫曝2招超簡單瘦身秘訣！喝對時間「一杯水」就能瘦

▲改變一點生活小習慣就能提升減肥效果。（圖／翻攝IG@babebani、@taeri__taeri）

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝unsplash、pexels

隨著飲食、生活習慣改變，越來越多人都有肥胖困擾，也讓減肥變成全民運動，不分男女老少、年齡層都有人需要減脂甩肉。相信不少人都覺得減肥很難很痛苦，但其實只要改變一點生活上的小習慣，就能幫助提升減肥效果，像是喝水喝對時間，就讓瘦身變得更簡單！

在減肥治療和瘦身治療上有豐富經驗的減肥名醫邱正宏，時常在網上分享減肥知識和小秘訣，近日他就分享了一個超簡單的瘦身方法，只要一杯水就能有效幫助減肥，還有餐前吃香蕉也有用，到底該怎麼做，快來了解一下。

▲餐前餐後各喝一杯水能幫助減肥。

邱醫師表示，很多人明明少吃了但減肥效果不好，除了飲食內容不正確，還有很大可能是水喝的不夠，對於常常會忘了喝水，或是喝水不足的人，邱醫師分享了一個簡單小秘訣，把喝水的時候放在在餐前和餐後各一杯，就能有效幫助改善。

比如一杯300cc的水，餐前喝一杯，可以增加飽足感，讓你不會因為太餓而吃盡過量食物；用完餐後再喝一杯，可以幫助稀釋消化液，使消化率跟吸收率降低，吃進一樣的食物，但吸收的熱量會減少。每餐前後各喝一杯就是600cc，三餐加起來就至少有1800cc。

除了餐前餐後喝一杯水，在飯前先吃香蕉也有助於減肥。邱醫師表示，香蕉的熱量不高，一根大約80大卡，就算吃3根香蕉加起來還不到一碗飯的熱量，而且香蕉富含色胺酸，在體內會轉成血清素，再轉變成褪黑激素，對減肥非常有幫助。此外，在飯前先吃香蕉也能增加飽足感，用餐時少吃一點米飯澱粉，更有助於減肥。

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