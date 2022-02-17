fb ig video ETtoday search mobile

日綜超紅「獨自旅行」心理測驗！一問題預測你的「老年生活」

>

▲▼日網瘋傳「老年生活」心理測驗。（圖／翻攝《月曜夜未央》節目畫面、unsplash）

編輯／Molly　圖／翻攝自《月曜夜未央》節目畫面、unsplash

你曾想過或期望自己的老年生活大概會是什麼樣嗎？日本人氣綜藝《月曜夜未央》（月曜から夜ふかし）時不時會分享有趣的心理測驗或占卜小遊戲，常在網上掀起熱議，先前節目中就有個小測驗，從一個簡單問題就能預測你的未來生活，再度引發網路瘋傳，快來測驗看看你是哪一種？

▲▼日網瘋傳「老年生活」心理測驗。（圖／翻攝《月曜夜未央》節目畫面、unsplash）

問題的情境

如果有一天你自己一個人獨自出外旅行，在一個沒有什麼人煙的車站下了車，那麼你來到這裡的目的會是什麼？請以第一直覺從以下4個答案中選出一個。

A：登山

B：賞鳥

C：露營村

D：農業體驗

▲▼日網瘋傳「老年生活」心理測驗。（圖／翻攝《月曜夜未央》節目畫面、unsplash）

解答

題目中的車站象徵著人生分歧點，無人車站則代表著未來步入老年的你，從選擇去無人車站的目的，可以預測出你的老年生活大概景況。

A：登山

山代表著阻擋在你面前的困難和考驗，選擇因登山而來到無人車站，顯示出你年老後依舊會熱衷於追求挑戰，並享受於跨越這些難關的樂趣，再繼續尋找其他新冒險，因此你的老年生活會不斷接觸許多新事物，追尋新的挑戰。

B：賞鳥

選擇賞鳥代表著你想和大自然多多接觸，其暗示著你或許對於人際關係感到疲憊，所以未來很可能會在寵物的陪伴及親近大自然的生活中度過晚年，過著的悠遊自在的閒適生活。

▲▼日網瘋傳「老年生活」心理測驗。（圖／翻攝《月曜夜未央》節目畫面、unsplash）

C：露營村

選擇露營村的人很重視與他人的來往交流，所以才會下意識選擇人多熱鬧的露營村，而這類型的人老了以後也不喜歡一個人孤孤單單的生活，所以家庭和社交群體會是未來的生活重心，想必會擁有被家人、親友環繞的熱鬧老年生活。

D：農業體驗

選擇農業體驗的人是很熱愛工作的人，只要一閒下來就會覺得日子太平淡無聊，渾身不對勁，雖然你現在可能會覺得工作工作好累，想要早點退休，但真的過著悠哉閒適的生活，沒多久就會感到厭煩。所以未來老了以後應該還是會繼續工作下去，這也代表著經濟收入一直有所維持，所以將會過著富足又充實的晚年。

►談戀愛容易「胡思亂想」的3大星座！Top 1 沒安全感，很需要關心

►專家曝「加速老化」5大行為，讓你保養都白做！　愛吃甜食要小心

►網直呼太準！「挑飲料」心理測驗，秒測你真實感情狀態

關鍵字：

心理測驗, 日本, 日綜, 綜藝節目, 晚年, 老年生活, 預測

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

2022新年限定超喜氣美妝盤點

2022新年限定超喜氣美妝盤點

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

adidas for PRADA第三彈超盛大

adidas for PRADA第三彈超盛大

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

劉詩詩平口裙露直角肩　側顏逆天

劉詩詩平口裙露直角肩　側顏逆天

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

ET Fashion

推薦閱讀

年紀越大、桃花越多的3星座！TOP 1活得熱烈又精彩，當然是「異性吸引機」

年紀越大、桃花越多的3星座！TOP 1活得熱烈又精彩，當然是「異性吸引機」

饗食天堂吃到撐才750元！爐烤牛排、德國豬腳　200種美饌任你挑

饗食天堂吃到撐才750元！爐烤牛排、德國豬腳　200種美饌任你挑

網直呼太準！「挑飲料」心理測驗，秒測你真實感情狀態

網直呼太準！「挑飲料」心理測驗，秒測你真實感情狀態

「三分鐘熱度」星座Top 3 ！第一名堅持放棄，新鮮感很快就消失 店員超愛喝！星巴克、路易莎必喝清單TOP 8　「加一份濃縮」才對味 「賺錢都給老婆花」優質星座男Top 3 ！　冠軍最寵妻外人都羨慕 有這兩點「睡眠症狀」要注意了！很可能是憂鬱症前兆 曾馨瑩10萬LV運動服上身　曬女兒視角被狂讚 每2秒賣出一條！「國民護手霜」全新升級，口碑新品全盤點 「苗栗美食」TOP 10出爐啦！超夯景點天空之城、阿蘭姐水晶餃都上榜

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面