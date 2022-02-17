日綜超紅「獨自旅行」心理測驗！一問題預測你的「老年生活」

編輯／Molly 圖／翻攝自《月曜夜未央》節目畫面、unsplash

你曾想過或期望自己的老年生活大概會是什麼樣嗎？日本人氣綜藝《月曜夜未央》（月曜から夜ふかし）時不時會分享有趣的心理測驗或占卜小遊戲，常在網上掀起熱議，先前節目中就有個小測驗，從一個簡單問題就能預測你的未來生活，再度引發網路瘋傳，快來測驗看看你是哪一種？

問題的情境



如果有一天你自己一個人獨自出外旅行，在一個沒有什麼人煙的車站下了車，那麼你來到這裡的目的會是什麼？請以第一直覺從以下4個答案中選出一個。

A：登山



B：賞鳥



C：露營村



D：農業體驗

解答



題目中的車站象徵著人生分歧點，無人車站則代表著未來步入老年的你，從選擇去無人車站的目的，可以預測出你的老年生活大概景況。

A：登山



山代表著阻擋在你面前的困難和考驗，選擇因登山而來到無人車站，顯示出你年老後依舊會熱衷於追求挑戰，並享受於跨越這些難關的樂趣，再繼續尋找其他新冒險，因此你的老年生活會不斷接觸許多新事物，追尋新的挑戰。

B：賞鳥

選擇賞鳥代表著你想和大自然多多接觸，其暗示著你或許對於人際關係感到疲憊，所以未來很可能會在寵物的陪伴及親近大自然的生活中度過晚年，過著的悠遊自在的閒適生活。

C：露營村



選擇露營村的人很重視與他人的來往交流，所以才會下意識選擇人多熱鬧的露營村，而這類型的人老了以後也不喜歡一個人孤孤單單的生活，所以家庭和社交群體會是未來的生活重心，想必會擁有被家人、親友環繞的熱鬧老年生活。

D：農業體驗



選擇農業體驗的人是很熱愛工作的人，只要一閒下來就會覺得日子太平淡無聊，渾身不對勁，雖然你現在可能會覺得工作工作好累，想要早點退休，但真的過著悠哉閒適的生活，沒多久就會感到厭煩。所以未來老了以後應該還是會繼續工作下去，這也代表著經濟收入一直有所維持，所以將會過著富足又充實的晚年。

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