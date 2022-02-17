林映唯對身材不滿意「見露臀裝怕了」！合體《早餐》男星破億做這件事

▲BURBERRY 2022春夏時裝秀系列預覽眾星雲集。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

BURBERRY於今（17日）在瓶蓋工廠台北製造所舉辦2022 春夏時裝秀系列預覽，請到藝人周興哲、周予天兄弟檔以及宋柏緯、林映唯現身看秀，被問到秀後最想嘗試的造型，林映唯對一套正面風衣、背後鏤空的露屁股造型相當深刻，但敢不敢立刻嘗試？她笑說：「我對我的身材還蠻不滿意。」

▲（左起）宋柏緯、周興哲、KOL李函、林映唯、周予天。（圖／記者黃克翔攝）

▲林映唯演繹中性的工裝搭配。（圖／記者黃克翔攝）

林映唯為搭配現場三位男星，今特別以較為中性的工裝連身褲亮相，她提到自己私下也是男孩風，最常搭配的包款則是Olympia半月包，她對於輪廓特別的包款情有獨鐘，因此看到秀上的圓筒包也非常有興趣。品牌本季將經典風衣解構重組，更出現正面是風衣，背後鏤空到臀上的火辣剪裁，對此林映唯還不敢嘗試，「我可能要練一下屁股，如果我有這麼好的身材是可以秀的。」

宋柏緯與周興哲演出《我吃了那男孩一整年的早餐》，他今日換上TB花押字羊毛夾克搭配經典POLO衫，宋柏緯坦言自己喜歡解構元素的單品，秀上的單品也很飄逸、具有流動感。而電影拿下今年賀歲票房冠軍好成績，兩人就連情人節時都在跑宣傳，宋柏緯也放話新目標：「破億的話，希望可以做一個小型音樂會。」

▲創意總監Riccardo Tisci 的 Burberry 2022 春夏系列 。（圖／品牌提供）



創意總監Riccardo Tisci 的 Burberry 2022 春夏系列，特別模糊性別界限，經過解構的風衣裝點了誇大翻領到鏈環裝飾；還有中規中矩的西裝外套化作無袖和露背的剪裁。另也誕生新款橢圓形肩背包 Rhombi，成功打破一般包款的輪廓。